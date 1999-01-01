Київ
Прості препарати сульфамідів
C03C A01

Фуросемід

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C03СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03CВИСОКОАКТИВНІ ДІУРЕТИКИ
C03C AПрості препарати сульфамідів
C03C A01Фуросемід
Сортування: По популярності
Фуросемід-Дарниця
Фуросемід-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 38,37 грн
в 854 аптеках
Знайти в аптеках
Фуросемід
Фуросемід
Таблетки 40 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від 17,44 грн
в 626 аптеках
Знайти в аптеках
Фуросемід-Дарниця
Фуросемід-Дарниця
Таблетки 40 мг контурна чарункова упаковка пачка №50
Дарниця ФФ
від 26,86 грн
в 530 аптеках
Знайти в аптеках
Фуросемід
Фуросемід
Таблетки 40 мг блістер №50
від 17,76 грн
в 347 аптеках
Знайти в аптеках
Лазикс®
Лазикс®
Таблетки 40 мг стрип №45
Санофі-Авентіс Україна
від 50,14 грн
в 301 аптеці
Знайти в аптеках
Фуросемід
Фуросемід
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл в пачці №10
Корпорація Здоров'я
від 33,70 грн
в 174 аптеках
Знайти в аптеках
Фуросемід Софарма
Фуросемід Софарма
Таблетки 40 мг блістер у коробці №20
Софарма
від 16,40 грн
в 170 аптеках
Знайти в аптеках
Фуросемід
Фуросемід
Таблетки 0,04 г №50
Корпорація Артеріум
від 26,05 грн
в 84 аптеках
Знайти в аптеках
Лазикс® Нео
Лазикс® Нео
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
від 60,00 грн
в 8 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране