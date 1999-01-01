Київ
Прості препарати сульфамідів
C03C A01
Фуросемід
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C03
СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03C
ВИСОКОАКТИВНІ ДІУРЕТИКИ
C03C A
Прості препарати сульфамідів
C03C A01
Фуросемід
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Фуросемід-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
38,37
грн
в 854 аптеках
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Фуросемід
Таблетки 40 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від
17,44
грн
в 626 аптеках
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Фуросемід-Дарниця
Таблетки 40 мг контурна чарункова упаковка пачка №50
Дарниця ФФ
від
26,86
грн
в 530 аптеках
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Фуросемід
Таблетки 40 мг блістер №50
від
17,76
грн
в 347 аптеках
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Лазикс®
Таблетки 40 мг стрип №45
Санофі-Авентіс Україна
від
50,14
грн
в 301 аптеці
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Фуросемід
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл в пачці №10
Корпорація Здоров'я
від
33,70
грн
в 174 аптеках
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Фуросемід Софарма
Таблетки 40 мг блістер у коробці №20
Софарма
від
16,40
грн
в 170 аптеках
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Фуросемід
Таблетки 0,04 г №50
Корпорація Артеріум
від
26,05
грн
в 84 аптеках
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Лазикс® Нео
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Санофі-Авентіс Україна
від
60,00
грн
в 8 аптеках інших міст
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
0.04 г
10 мг/мл
40 мг
Пакування
амп. 2 мл
блістер
контурн. чарунк. уп.
стрип
Кількість штук в упаковці
10
20
45
50
Виробник
Дарниця ФФ
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Санофі-Авентіс Україна
Софарма
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