C02L A Комбіновані препарати, що містять алкалоїди раувольфії та діуретики

Сортування: По популярності Фільтр Норматенс Таблетки, вкриті оболонкою блістер №20 Viatris Адельфан®-Езидрекс® Таблетки №250 Новартіс Форма випуску табл. табл. в/о Пакування блістер Кількість штук в упаковці 20 250 Виробник Novartis Viatris