Київ
КОМБІНАЦІЇ ГІПОТЕНЗИВНИХ ТА ДІУРЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ
C02L A

Комбіновані препарати, що містять алкалоїди раувольфії та діуретики

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C02ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02LКОМБІНАЦІЇ ГІПОТЕНЗИВНИХ ТА ДІУРЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ
C02L AКомбіновані препарати, що містять алкалоїди раувольфії та діуретики
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Немає в наявності
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