Київ
ІНШІ ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02K X

Гіпотензивні препарати, що застосовуються при легеневій артеріальній гіпертензії

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C02ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02KІНШІ ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02K XГіпотензивні препарати, що застосовуються при легеневій артеріальній гіпертензії
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Адемпас®
Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,5 мг блістер №42
Байєр
Немає в наявності
Адемпас®
Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,5 мг блістер №84
Байєр
Немає в наявності
Адемпас®
Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №42
Байєр
Немає в наявності
Адемпас®
Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №84
Байєр
Немає в наявності
Адемпас®
Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1,5 г блістер №42
Байєр
Немає в наявності
Адемпас®
Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1,5 г блістер №84
Байєр
Немає в наявності
Адемпас®
Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №42
Байєр
Немає в наявності
Адемпас®
Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №84
Байєр
Немає в наявності
Адемпас®
Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №42
Байєр
Немає в наявності
Адемпас®
Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №84
Байєр
Немає в наявності
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