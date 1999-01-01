Київ
ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02K
ІНШІ ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C02
ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02K
ІНШІ ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02K X
Гіпотензивні препарати, що застосовуються при легеневій артеріальній гіпертензії
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Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,5 мг блістер №42
Байєр
Немає в наявності
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Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,5 мг блістер №84
Байєр
Немає в наявності
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Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №42
Байєр
Немає в наявності
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Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №84
Байєр
Немає в наявності
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Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1,5 г блістер №42
Байєр
Немає в наявності
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Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1,5 г блістер №84
Байєр
Немає в наявності
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Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №42
Байєр
Немає в наявності
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Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №84
Байєр
Немає в наявності
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Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №42
Байєр
Немає в наявності
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Адемпас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №84
Байєр
Немає в наявності
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Дозування
0.5 мг
1 мг
1.5 г
2 мг
2.5 мг
Кількість штук в упаковці
42
84
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