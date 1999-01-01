Київ
Блокатори альфа-адренорецепторів
C02C A04

Доксазозин

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C02ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02CАНТИАДРЕНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ З ПЕРИФЕРІЙНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
C02C AБлокатори альфа-адренорецепторів
C02C A04Доксазозин
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Доксазозин
Доксазозин
Таблетки 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від 145,00 грн
в 795 аптеках
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Доксазозин
Доксазозин
Таблетки 4 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від 202,67 грн
в 775 аптеках
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Доксазозин
Доксазозин
Таблетки 1 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
від 126,00 грн
в 386 аптеках
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Магурол
Магурол
Таблетки 4 мг №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 308,67 грн
в 357 аптеках
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Кардура®
Кардура®
Таблетки 2 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 771,90 грн
в 295 аптеках
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Кардура®
Кардура®
Таблетки 4 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 972,16 грн
в 294 аптеках
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Камірен
Камірен
Таблетки 2 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Камірен
Камірен
Таблетки 1 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Камірен
Камірен
Таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Камірен XL
Камірен XL
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 4 мг блістер №10
КРКА
Немає в наявності
Камірен XL
Камірен XL
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 4 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Камірен XL
Камірен XL
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 4 мг блістер №90
КРКА
Немає в наявності
Кардура®
Кардура®
Таблетки 1 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Немає в наявності
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