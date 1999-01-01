Київ
АНТИАРИТМІЧНІ ЗАСОБИ I ТА III КЛАСУ
C01B B
Антиаритмічні препарати Ib класу
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01B
АНТИАРИТМІЧНІ ЗАСОБИ I ТА III КЛАСУ
C01B B
Антиаритмічні препарати Ib класу
C01B B01
Лідокаїн
C01B B02
Мексилетин
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Лідокаїн-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у коробках №10
Корпорація Здоров'я
від
41,56
грн
в 813 аптеках
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Мексаритм
Капсули 200 мг блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
від
220,00
грн
в 344 аптеках
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Форма випуску
капс.
р-н д/ін.
Дозування
100 мг/мл
200 мг
Пакування
амп. 2 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
10
20
Виробник
Корпорація Здоров'я
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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