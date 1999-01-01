Київ
АНТИАРИТМІЧНІ ЗАСОБИ I ТА III КЛАСУ
C01B B

Антиаритмічні препарати Ib класу

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01BАНТИАРИТМІЧНІ ЗАСОБИ I ТА III КЛАСУ
C01B BАнтиаритмічні препарати Ib класу
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Лідокаїн-Здоров'я
Лідокаїн-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у коробках №10
Корпорація Здоров'я
від 41,56 грн
в 813 аптеках
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Мексаритм
Мексаритм
Капсули 200 мг блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
від 220,00 грн
в 344 аптеках
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