Київ
Ферменти
B06A A03

Гіалуронідаза

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B06ІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
B06AІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
B06A AФерменти
B06A A03Гіалуронідаза
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Лідаза-Біофарма
Лідаза-Біофарма
Порошок для розчину для ін'єкцій 64 од флакон блістер у пачці №10
ФЗ "Біофарма"
від 302,50 грн
в 609 аптеках
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Лідаза-Біофарма
Лідаза-Біофарма
Порошок для розчину для ін'єкцій 64 од ампула блістер у пачці №10
ФЗ "Біофарма"
від 280,20 грн
в 120 аптеках
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Лідаза-Біолік
Лідаза-Біолік
Ліофілізат для розчину 64 од ампула №10
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
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