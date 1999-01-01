Київ
Ферменти
B06A A03
Гіалуронідаза
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B06
ІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
B06A
ІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
B06A A
Ферменти
B06A A03
Гіалуронідаза
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Лідаза-Біофарма
Порошок для розчину для ін'єкцій 64 од флакон блістер у пачці №10
ФЗ "Біофарма"
від
302,50
грн
в 609 аптеках
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Лідаза-Біофарма
Порошок для розчину для ін'єкцій 64 од ампула блістер у пачці №10
ФЗ "Біофарма"
від
280,20
грн
в 120 аптеках
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Лідаза-Біолік
Ліофілізат для розчину 64 од ампула №10
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/розч.
пор. д/р-ну д/ін.
Пакування
амп.
фл.
Виробник
Stada
Биолик Фарма
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