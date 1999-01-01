Київ
Розчини електролітів
B05X A19

Кальцію глюконат

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05XДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X AРозчини електролітів
B05X A19Кальцію глюконат
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Кальцію глюконат-Дарниця (стабілізований)
Кальцію глюконат-Дарниця (стабілізований)
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 55,86 грн
в 605 аптеках
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Кальцію глюконат-Дарниця (стабілізований)
Кальцію глюконат-Дарниця (стабілізований)
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 114,48 грн
в 579 аптеках
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Кальцію глюконат стабілізований
Кальцію глюконат стабілізований
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл №10
Фармак
від 115,42 грн
в 407 аптеках
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Кальцію глюконат
Кальцію глюконат
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрія-Фарм
від 75,25 грн
в 242 аптеках
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Кальцію глюконат-Здоров'я (стабілізований)
Кальцію глюконат-Здоров'я (стабілізований)
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 69,90 грн
в 175 аптеках
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Кальцію глюконат-Здоров'я (стабілізований)
Кальцію глюконат-Здоров'я (стабілізований)
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 35,40 грн
в 70 аптеках
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Кальцію глюконат
Кальцію глюконат
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл №10
Юрія-Фарм
від 160,20 грн
в 41 аптеці
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Кальцію глюконат стабілізований
Кальцію глюконат стабілізований
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Фармак
від 42,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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