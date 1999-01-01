Київ
Розчини електролітів
B05X A19
Кальцію глюконат
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05X
ДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X A
Розчини електролітів
B05X A19
Кальцію глюконат
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Кальцію глюконат-Дарниця (стабілізований)
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
55,86
грн
в 605 аптеках
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Кальцію глюконат-Дарниця (стабілізований)
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
114,48
грн
в 579 аптеках
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Кальцію глюконат стабілізований
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл №10
Фармак
від
115,42
грн
в 407 аптеках
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Кальцію глюконат
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрія-Фарм
від
75,25
грн
в 242 аптеках
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Кальцію глюконат-Здоров'я (стабілізований)
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
69,90
грн
в 175 аптеках
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Кальцію глюконат-Здоров'я (стабілізований)
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
35,40
грн
в 70 аптеках
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Кальцію глюконат
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл №10
Юрія-Фарм
від
160,20
грн
в 41 аптеці
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Кальцію глюконат стабілізований
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Фармак
від
42,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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Пакування
амп. 5 мл
амп. 10 мл
Виробник
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
Фармак
Юрія-Фарм
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