Київ
ДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X C
Вітаміни
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05X
ДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X C
Вітаміни
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Віталіпід
Концентрат для розчину для інфузій ампула 10 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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Віталіпід для дітей
Концентрат для розчину для інфузій ампула 10 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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