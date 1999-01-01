Київ
ДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X C

Вітаміни

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05XДОДАТКОВІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05X CВітаміни
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Віталіпід
Віталіпід
Концентрат для розчину для інфузій ампула 10 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Віталіпід для дітей
Віталіпід для дітей
Концентрат для розчину для інфузій ампула 10 мл №10
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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