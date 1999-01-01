Київ
Розчини осмотичних діуретиків
B05B C01

Манітол

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05BРОЗЧИНИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ
B05B CРозчини осмотичних діуретиків
B05B C01Манітол
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Маніт-Новофарм
Маніт-Новофарм
Розчин для інфузій 150 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 95,30 грн
в 507 аптеках
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Маніт
Маніт
Розчин для інфузій 15 % пляшка 400 мл №1
від 263,40 грн
в 283 аптеках
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Маніт
Маніт
Розчин для інфузій 150 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 164,80 грн
в 268 аптеках
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Маніт
Маніт
Розчин для інфузій 15 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 62,10 грн
в 74 аптеках
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