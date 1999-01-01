Київ
Гемостатичні засоби для місцевого застосування
B02B C30

Фибриноген человеческий

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02BВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B CГемостатичні засоби для місцевого застосування
B02B C30Фибриноген человеческий
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Тахокомб
Тахокомб
Пластина, вкрита оболонкою, 2,5 х 3 см коробка картонна №1
Корза Медікал ГмбХ
Немає в наявності
Тахокомб
Тахокомб
Пластина, вкрита оболонкою, 4,8х4,8 см коробка картонна №2
Корза Медікал ГмбХ
Немає в наявності
Тахокомб
Тахокомб
Пластина, вкрита оболонкою, 9,5 х 4,8 см коробка картонна №1
Корза Медікал ГмбХ
Немає в наявності
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