Київ
Прямі інгібітори тромбіну
B01A E07
Дабігатран етексилат
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A E
Прямі інгібітори тромбіну
B01A E07
Дабігатран етексилат
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Прадакса®
Капсули тверді 110 мг блістер у картонній коробці №60
Берінгер Інгельхайм
від
1313,06
грн
в 707 аптеках
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Прадакса®
Капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
від
1282,50
грн
в 662 аптеках
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Прадакса®
Капсули тверді 75 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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