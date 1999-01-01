Київ
Прямі інгібітори тромбіну
B01A E07

Дабігатран етексилат

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01AАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A EПрямі інгібітори тромбіну
B01A E07Дабігатран етексилат
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Прадакса®
Прадакса®
Капсули тверді 110 мг блістер у картонній коробці №60
Берінгер Інгельхайм
від 1313,06 грн
в 707 аптеках
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Прадакса®
Прадакса®
Капсули тверді 150 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
від 1282,50 грн
в 662 аптеках
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Прадакса®
Прадакса®
Капсули тверді 75 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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