Київ
Група гепарину
B01A B05
Еноксапарин
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A B
Група гепарину
B01A B05
Еноксапарин
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
Сортування:
По популярності
Фільтр
Фленокс®
Розчин для ін'єкцій 4000 анти-ха мо шприц 0.4 мл блістер №10
Фармак
від
1939,48
грн
в 683 аптеках
Знайти в аптеках
Клексан®
Розчин для ін'єкцій 4000 анти-ха мо/0,4 мл шприц-доза із захисною системою голки eris №10
Санофі
від
2112,20
грн
в 646 аптеках
Знайти в аптеках
Фленокс®
Розчин для ін'єкцій 2000 анти-ха мо шприц 0.2 мл блістер №10
Фармак
від
1099,08
грн
в 435 аптеках
Знайти в аптеках
Фленокс®
Розчин для ін'єкцій 8000 анти-ха мо шприц 0.8 мл блістер №2
Фармак
від
356,16
грн
в 404 аптеках
Знайти в аптеках
Фленокс®
Розчин для ін'єкцій 4000 анти-ха мо шприц 0.4 мл блістер №50
Фармак
від
3809,30
грн
в 395 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Фленокс®
Розчин для ін'єкцій 6000 анти-ха мо шприц 0.6 мл блістер №10
Фармак
від
1830,52
грн
в 370 аптеках
Знайти в аптеках
Клексан®
Розчин для ін'єкцій 2000 анти-ха мо/0,2 мл шприц-доза із захисною системою голки eris №10
Санофі
від
1223,13
грн
в 350 аптеках
Знайти в аптеках
Фленокс®
Розчин для ін'єкцій 10000 мо анти-ха/мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Фармак
від
626,47
грн
в 305 аптеках
Знайти в аптеках
Еноксапарин-Фармекс
Розчин для ін'єкцій 4000 анти-ха мо шприц 0.4 мл контурна чарункова упаковка №1
Корпорація Здоров'я
від
121,50
грн
в 305 аптеках
Знайти в аптеках
Еноксапарин-Фармекс
Розчин для ін'єкцій 10000 анти-ха мо/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
557,00
грн
в 299 аптеках
Знайти в аптеках
Новопарин®
Розчин для ін'єкцій 40 мг шприц 0.4 мл №10
Дженофарм
від
1126,20
грн
в 293 аптеках
Знайти в аптеках
Клексан® 300
Розчин для ін'єкцій 10000 анти-ха мо/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Санофі-Авентіс Україна
від
977,00
грн
в 292 аптеках
Знайти в аптеках
Еноксапарин-Фармекс
Розчин для ін'єкцій 6000 анти-ха мо шприц 0.6 мл контурна чарункова упаковка №1
Корпорація Здоров'я
від
173,00
грн
в 290 аптеках
Знайти в аптеках
Еноксапарин-Фармекс
Розчин для ін'єкцій 8000 анти-ха мо шприц 0.8 мл контурна чарункова упаковка №1
Корпорація Здоров'я
від
167,99
грн
в 287 аптеках
Знайти в аптеках
Клексан®
Розчин для ін'єкцій 8000 анти-ха мо/0,8 мл шприц-доза із захисною системою голки eris №2
Санофі
від
530,48
грн
в 74 аптеках
Знайти в аптеках
Еноксапарин-Фармекс
Розчин для ін'єкцій 2000 анти-ха мо шприц 0.2 мл контурна чарункова упаковка №1
Корпорація Здоров'я
від
86,90
грн
в 10 аптеках
Знайти в аптеках
Новопарин®
Розчин для ін'єкцій 20 мг шприц 0.2 мл №10
Дженофарм
від
726,35
грн
в 7 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Новопарин®
Розчин для ін'єкцій 80 мг шприц 0.8 мл №2
Дженофарм
від
486,60
грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
Новопарин®
Розчин для ін'єкцій 60 мг шприц 0.6 мл №10
Дженофарм
від
2056,00
грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
Нардін®
Розчин для ін'єкцій 4000 анти-ха мо попередньо заповнений шприц 0.4 мл №10
Юрія-Фарм
від
1323,35
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
1
2
Дозування
20 мг
40 мг
60 мг
80 мг
100 мг
100 мг/мл
2000 анти-Ха МО
2000 анти-Ха МО/0,2 мл
4000 анти-Ха МО
4000 анти-Ха МО/0,4 мл
6000 анти-Ха МО
8000 анти-Ха МО
8000 анти-Ха МО/0,8 мл
10000 МО анти-Ха/мл
10000 анти-Ха МО
10000 анти-Ха МО/1 мл
50000 анти-Ха МО
Показати всі
Пакування
попер. заповн. шприц 0.2 мл
попер. заповн. шприц 0.4 мл
попер. заповн. шприц 0.6 мл
попер. заповн. шприц 0.8 мл
попер. заповн. шприц 1 мл
фл. 5 мл
фл. багатодоз. 3 мл
фл. багатодоз. 5 мл
шприц 0.2 мл
шприц 0.4 мл
шприц 0.6 мл
шприц 0.8 мл
шприц 1 мл
шприц-доза
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
2
10
50
Виробник
Genopharm
Дженофарм
Корпорація Здоров'я
Санофі
Санофі-Авентіс Україна
Фармак
Юрія-Фарм
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню