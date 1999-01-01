Київ
Група гепарину
B01A B05

Еноксапарин

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01AАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A BГрупа гепарину
B01A B05Еноксапарин
B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
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Фленокс®
Фленокс®
Розчин для ін'єкцій 4000 анти-ха мо шприц 0.4 мл блістер №10
Фармак
від 1939,48 грн
в 683 аптеках
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Клексан®
Клексан®
Розчин для ін'єкцій 4000 анти-ха мо/0,4 мл шприц-доза із захисною системою голки eris №10
Санофі
від 2112,20 грн
в 646 аптеках
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Фленокс®
Фленокс®
Розчин для ін'єкцій 2000 анти-ха мо шприц 0.2 мл блістер №10
Фармак
від 1099,08 грн
в 435 аптеках
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Фленокс®
Фленокс®
Розчин для ін'єкцій 8000 анти-ха мо шприц 0.8 мл блістер №2
Фармак
від 356,16 грн
в 404 аптеках
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Фленокс®
Фленокс®
Розчин для ін'єкцій 4000 анти-ха мо шприц 0.4 мл блістер №50
Фармак
від 3809,30 грн
в 395 аптеках інших міст
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Фленокс®
Фленокс®
Розчин для ін'єкцій 6000 анти-ха мо шприц 0.6 мл блістер №10
Фармак
від 1830,52 грн
в 370 аптеках
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Клексан®
Клексан®
Розчин для ін'єкцій 2000 анти-ха мо/0,2 мл шприц-доза із захисною системою голки eris №10
Санофі
від 1223,13 грн
в 350 аптеках
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Фленокс®
Фленокс®
Розчин для ін'єкцій 10000 мо анти-ха/мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Фармак
від 626,47 грн
в 305 аптеках
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Еноксапарин-Фармекс
Еноксапарин-Фармекс
Розчин для ін'єкцій 4000 анти-ха мо шприц 0.4 мл контурна чарункова упаковка №1
Корпорація Здоров'я
від 121,50 грн
в 305 аптеках
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Еноксапарин-Фармекс
Еноксапарин-Фармекс
Розчин для ін'єкцій 10000 анти-ха мо/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 557,00 грн
в 299 аптеках
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Новопарин®
Новопарин®
Розчин для ін'єкцій 40 мг шприц 0.4 мл №10
Дженофарм
від 1126,20 грн
в 293 аптеках
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Клексан® 300
Клексан® 300
Розчин для ін'єкцій 10000 анти-ха мо/1 мл флакон багатодозовий 3 мл №1
Санофі-Авентіс Україна
від 977,00 грн
в 292 аптеках
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Еноксапарин-Фармекс
Еноксапарин-Фармекс
Розчин для ін'єкцій 6000 анти-ха мо шприц 0.6 мл контурна чарункова упаковка №1
Корпорація Здоров'я
від 173,00 грн
в 290 аптеках
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Еноксапарин-Фармекс
Еноксапарин-Фармекс
Розчин для ін'єкцій 8000 анти-ха мо шприц 0.8 мл контурна чарункова упаковка №1
Корпорація Здоров'я
від 167,99 грн
в 287 аптеках
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Клексан®
Клексан®
Розчин для ін'єкцій 8000 анти-ха мо/0,8 мл шприц-доза із захисною системою голки eris №2
Санофі
від 530,48 грн
в 74 аптеках
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Еноксапарин-Фармекс
Еноксапарин-Фармекс
Розчин для ін'єкцій 2000 анти-ха мо шприц 0.2 мл контурна чарункова упаковка №1
Корпорація Здоров'я
від 86,90 грн
в 10 аптеках
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Новопарин®
Новопарин®
Розчин для ін'єкцій 20 мг шприц 0.2 мл №10
Дженофарм
від 726,35 грн
в 7 аптеках інших міст
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Новопарин®
Новопарин®
Розчин для ін'єкцій 80 мг шприц 0.8 мл №2
Дженофарм
від 486,60 грн
в 4 аптеках
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Новопарин®
Новопарин®
Розчин для ін'єкцій 60 мг шприц 0.6 мл №10
Дженофарм
від 2056,00 грн
в 2 аптеках
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Нардін®
Нардін®
Розчин для ін'єкцій 4000 анти-ха мо попередньо заповнений шприц 0.4 мл №10
Юрія-Фарм
від 1323,35 грн
в 1 аптеці
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