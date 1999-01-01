Київ
Група гепарину
B01A B01
Гепарин
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A B
Група гепарину
B01A B01
Гепарин
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Гепарин-Фармекс
Розчин для ін'єкцій 5000 мо/мл флакон 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
від
458,55
грн
в 622 аптеках
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Гепарин-Новофарм
Розчин для ін'єкцій 5000 мо/мл флакон 5 мл №5
Новофарм-Біосинтез
від
926,02
грн
в 299 аптеках
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Гепарин-Біолік
Розчин для ін'єкцій 5000 мо/мл флакон 5 мл в пачці №5
Біолік Фарма
від
444,50
грн
в 285 аптеках
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Гепарин-Індар
Розчин для ін'єкцій 25000 мо флакон 5 мл в пачці №1
Індар
від
130,30
грн
в 283 аптеках
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Гепарин-Індар
Розчин для ін'єкцій 25000 мо флакон 5 мл в пачці №5
Індар
від
624,50
грн
в 283 аптеках
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Дозування
5000 МО/мл
25000 МО
Пакування
амп. 5 мл
фл. 5 мл
Кількість штук в упаковці
1
5
Виробник
Індар
Біолік Фарма
Дарница
Корпорація Здоров'я
Новофарм-Біосинтез
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