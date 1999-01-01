Київ
Група гепарину
B01A B01

Гепарин

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01AАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A BГрупа гепарину
B01A B01Гепарин
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Гепарин-Фармекс
Гепарин-Фармекс
Розчин для ін'єкцій 5000 мо/мл флакон 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
від 458,55 грн
в 622 аптеках
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Гепарин-Новофарм
Гепарин-Новофарм
Розчин для ін'єкцій 5000 мо/мл флакон 5 мл №5
Новофарм-Біосинтез
від 926,02 грн
в 299 аптеках
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Гепарин-Біолік
Гепарин-Біолік
Розчин для ін'єкцій 5000 мо/мл флакон 5 мл в пачці №5
Біолік Фарма
від 444,50 грн
в 285 аптеках
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Гепарин-Індар
Гепарин-Індар
Розчин для ін'єкцій 25000 мо флакон 5 мл в пачці №1
Індар
від 130,30 грн
в 283 аптеках
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Гепарин-Індар
Гепарин-Індар
Розчин для ін'єкцій 25000 мо флакон 5 мл в пачці №5
Індар
від 624,50 грн
в 283 аптеках
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