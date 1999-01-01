Київ
Ферменти
A16A B04
Агальсидаза бета
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A16
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A B
Ферменти
A16A B04
Агальсидаза бета
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Фабразим®
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 5 мг флакон у картонній коробці №1
Санофі
Немає в наявності
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Фабразим®
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 35 мг флакон у картонній коробці №1
Санофі
Немає в наявності
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