Київ
Ферменти
A16A B04

Агальсидаза бета

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A16ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A BФерменти
A16A B04Агальсидаза бета
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Фабразим®
Фабразим®
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 5 мг флакон у картонній коробці №1
Санофі
Немає в наявності
Фабразим®
Фабразим®
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 35 мг флакон у картонній коробці №1
Санофі
Немає в наявності
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