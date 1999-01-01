Механізм дії анаболічних препаратів

Ендогенні андрогени (стероїдні гормони) регулюють процеси формування та розвитку статевих органів у чоловіків та підтримання вторинних статевих ознак. Ендогенні стероїдні гормони анаболічної дії (тестостерон та дигідротестостерон), а також синтетичні анаболічні гормональні препарати опосередковують свої ефекти, зв'язуючись з рецепторами андрогенів та активуючи їх. У скелетних м'язах анаболічні гормони регулюють транскрипцію генів-мішеней, які контролюють накопичення ДНК у скелетних м'язах, необхідних для зростання м'язів (Armstrong J.M., 2018).

Анаболічні стероїди (також відомі як андрогенні стероїди) є синтетичними похідними тестостерону. Існує два типи анаболічних стероїдів: 1) похідні 17-α-алкілу: наприклад, оксандролон, оксиметолон та флуоксиместерон; 2) похідні 17-β-ефіру: наприклад, ципіонат тестостерону, енантат тестостерону, гептилат тестостерону, пропіонат тестостерону, деканоат нандролону, фенпропіонат нандролону та дромостанолон. Анаболічні стероїдні препарати також активують та збільшують кількість андрогенних рецепторів, що опосередковано сприяє збільшенню розміру та сили м'язів при інтенсивних тренуваннях. Вони також чинять стимулювальну дію на головний мозок завдяки різноманітному впливу на різні нейротрансмітери центральної нервової системи, антагонізму глюкокортикоїдів та стимуляції осі гормон росту — інсуліноподібний фактор росту-1 (Jones I.A., 2018).

Нандролону деканоат характеризується підвищеним співвідношенням анаболічної та андрогенної активності. Це синтетичний анаболічний стероїд повільної дії, розроблений з єдиною метою — збільшення м'язової маси. Він діє, сприяючи утриманню азоту в м'язах, що призводить до збільшення розміру м'язів та зменшення інтенсивності болю в суглобах за рахунок стимуляції синтезу колагену та підвищення мінералізації кісток. Нандролон також стимулює апетит та підвищує утворення еритроцитів (Melo Junior A.F., 2018).

Окрім стероїдів, в аптеках України представлені нестероїдні анаболічні препарати: похідні оротової кислоти (у формі оротату калію) та препарати метилурацилу. Обидві ці речовини є попередниками піримідинових нуклеотидів та входять до складу нуклеїнових кислот, що регулюють біосинтез білка (Фармацевтична енциклопедія).

Показання до застосування анаболічних препаратів

Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) схвалено такі показання до застосування анаболічних стероїдів:

первинний гіпогонадизм; затримка статевого дозрівання у хлопчиків (тестостерону енантат);

гіпогонадотропний гіпогонадизм (тестостерону ципіонат, енантат та ундеканоат);

дефіцит гонадотропіну та лютеїнізуючого гормону – рилізинг-гормону, дисфункція гіпофізарно-гіпоталамічної осі внаслідок різних пухлин, травм або променевої терапії (похідні тестостерону).

Не схвалені FDA показання до застосування андрогенних стероїдів включають стимуляцію кісткового мозку при лейкемії, апластичній анемії, нирковій недостатності, затримці росту, а також стимуляцію апетиту та зростання м'язової маси при злоякісних пухлинах та синдромі набутого імунодефіциту. Анаболічні стероїди іноді використовуються спортсменами для нарощування м'язової маси (Ganesan К., 2021).

Нестероїдні анаболічні препарати застосовують при різних видах дистрофії у дітей та в інших клінічних ситуаціях, за яких доцільною є стимуляція анаболічних процесів (Фармацевтична енциклопедія), наприклад рани, що повільно гояться, трофічні виразки, опіки.

Де придбати анаболічні препарати?

Нестероїдні анаболічні препарати можна придбати в аптеці за призначенням лікаря. Вони не належать до лікарських засобів суворої звітності, тому для їх отримання не потрібен рецепт. Однак застосовувати їх без рекомендації лікаря не рекомендується. Анаболічні стероїди – це препарати, прийом яких обмежений у зв’язку з ризиком розвитку андрогенних побічних ефектів.