Анаболічні стероїди є синтетичними похідними тестостерону, який має анаболічний ефект - розвиток м'язів та андрогенний ефект - розвиток чоловічих статевих ознак. В Україні зареєстровано анаболічний стероїд пролонгованої дії нандролон.
Анаболічні стероїди підвищують рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) та знижують рівень ліпопротеїнів високої щільності (ЛПЗЩ).
Анаболічні стероїди застосовують:
У пацієнтів з ХХН та БЕН знижується якість життя, підвищується захворюваність та можливий летальний наслідок. ХХН призводить до дисфункціонального метаболічного стану, що характеризується анорексією, неефективним засвоєнням поживних речовин, що надходять до організму та підвищеним катаболізмом м'язового білка. Це зумовлює втрату білкової енергії та м'язової маси тіла.
Крім того, на БЕН впливають запальні процеси в організмі, оксидативний стрес, гормональна дисрегуляція, стійкість до дії інсуліну, гормон росту та метаболічний ацидоз. Ці фактори запускають руйнування м'язів за допомогою активації протеасомної системи убіквітину, окислення амінокислот з розгалуженим ланцюгом та апоптозу.
У рекомендаціях Ініціативи щодо покращення якості наслідків захворювань нирок (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative - KDOQI) було запропоновано наступні методи лікування пацієнтів з БЕН:
Оскільки частою причиною ускладнень при ХХН є анемія, анаболічні стероїди застосовують для лікування осіб із цією патологією. Препарати цієї групи підвищують рівень гемоглобіну та еритроцитів у крові людини. Нандролон при анемії призначають в/м по 100 мг (жінкам) та по 200 мг (чоловікам) 1 раз на тиждень (Компендіум).
У пацієнтів з ХХН та анемією, що перебувають на гемодіалізі, протягом 6 міс щотижневого застосування нандролону підвищується концентрація гемоглобіну та змінюється вміст ліпідів (знижується концентрація ліпопротеїну (а), підвищуються концентрації аполіпопротеїну B та тригліцеридів, знижується вміст ЛПВЩ та аполіпопротеїну А-1). Зниження рівня холестерину ЛПВЩ відбувається за рахунок субфракції холестерину ЛПВЩ2, у той час як рівень ЛПВЩ3 залишається незмінним. Ці модифікації ліпідів є зворотними. Через 4 міс після відміни нандролону концентрації ліпідів нормалізуються (Teruel J.L. et al., 1997). Прийом нандролону є ефективним у людей похилого віку чоловічої статі, які знаходяться на гемодіалізі (Gascón A. et al., 1999).
Крім того, комбінація нандролону з метилпреднізолоном вважається ефективною у якості альтернативного лікування пацієнтів, що залежать від трансфузії еритроцитів, з рефрактерною анемією, що не відповідає на введення рекомбінантного еритропоетину (Tsiara S.N. et al., 2004).
Нандролон також показаний як додаткова терапія при лікуванні пацієнтів з віковим та постменопаузальним остеопорозом. Нандролон є інгібітором резорбції кістки з тимчасовим посиленням утворення кістки. Виходячи з механізму дії нандролону, збільшується вміст мінералів у кістках, у проксимальному та дистальному відділах променевої кістки, а у деяких пацієнтів - у поперековому відділі хребта. Крім цього, нандролон сприяє досягненню балансу кальцію, збільшує м'язову масу та рухливість хребта.
Жінкам з діагностованим остеопорозом призначають 50 мг нандролону кожні 3–4 тиж. Нандролон слід застосовувати лише у віці 65–75 років, щоб мінімізувати виникнення клінічних побічних ефектів (Geusens P., 1995).
Анаболічні стероїди протипоказані:
Рекомендації щодо застосування анаболічних стероїдів:
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