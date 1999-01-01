Київ
ПОЛІВІТАМІННІ КОМПЛЕКСИ БЕЗ ДОБАВОК
A11B A
Полівітамінні комплекси без добавок
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A11
ВІТАМІНИ
A11B
ПОЛІВІТАМІННІ КОМПЛЕКСИ БЕЗ ДОБАВОК
A11B A
Полівітамінні комплекси без добавок
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Піковіт®
Сироп флакон 150 мл №1
КРКА
від
242,03
грн
в 496 аптеках
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Комплевіт®
Капсули тверді блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від
65,10
грн
в 485 аптеках
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Піковіт® Форте
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №30
КРКА
від
224,69
грн
в 422 аптеках
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Ундевіт
Драже контейнер №50
Вітаміни
від
33,24
грн
в 413 аптеках
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Ревіт
Драже контейнер №80
Київський вітамінний завод
від
24,30
грн
в 265 аптеках
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Ревіт
Драже контейнер №80
Вітаміни
від
25,92
грн
в 248 аптеках
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Ундевіт
Драже контейнер в пачці №50
Київський вітамінний завод
від
34,05
грн
в 235 аптеках
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Гексавіт
Драже контейнер №50
Київський вітамінний завод
від
21,87
грн
в 136 аптеках
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Гексавіт
Драже контейнер №50
Вітаміни
від
28,49
грн
в 115 аптеках
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Ревіт
Драже контейнер №100
Технолог
від
38,00
грн
в 1 аптеці
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Гексавіт
Драже контейнер №50
Технолог
Немає в наявності
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Ревіт
Драже контейнер в пачці №80
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Ундетаб
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №30
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Форма випуску
др.
капс. тверд.
сироп
табл. в/о
Пакування
блістер
контейнер
фл. 150 мл
Кількість штук в упаковці
1
20
30
50
80
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Київський вітамінний завод
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