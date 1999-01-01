Київ
ПОЛІВІТАМІННІ КОМПЛЕКСИ БЕЗ ДОБАВОК
A11B A

Полівітамінні комплекси без добавок

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A11ВІТАМІНИ
A11BПОЛІВІТАМІННІ КОМПЛЕКСИ БЕЗ ДОБАВОК
A11B AПолівітамінні комплекси без добавок
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Піковіт®
Піковіт®
Сироп флакон 150 мл №1
КРКА
від 242,03 грн
в 496 аптеках
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Комплевіт®
Комплевіт®
Капсули тверді блістер в пачці №20
Київський вітамінний завод
від 65,10 грн
в 485 аптеках
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Піковіт® Форте
Піковіт® Форте
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №30
КРКА
від 224,69 грн
в 422 аптеках
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Ундевіт
Ундевіт
Драже контейнер №50
Вітаміни
від 33,24 грн
в 413 аптеках
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Ревіт
Ревіт
Драже контейнер №80
Київський вітамінний завод
від 24,30 грн
в 265 аптеках
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Ревіт
Ревіт
Драже контейнер №80
Вітаміни
від 25,92 грн
в 248 аптеках
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Ундевіт
Ундевіт
Драже контейнер в пачці №50
Київський вітамінний завод
від 34,05 грн
в 235 аптеках
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Гексавіт
Гексавіт
Драже контейнер №50
Київський вітамінний завод
від 21,87 грн
в 136 аптеках
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Гексавіт
Гексавіт
Драже контейнер №50
Вітаміни
від 28,49 грн
в 115 аптеках
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Ревіт
Ревіт
Драже контейнер №100
Технолог
від 38,00 грн
в 1 аптеці
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Гексавіт
Гексавіт
Драже контейнер №50
Технолог
Немає в наявності
Ревіт
Ревіт
Драже контейнер в пачці №80
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Ундетаб
Ундетаб
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №30
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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