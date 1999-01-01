Київ
Інші гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
A10B X02

Репаглінід

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B XІнші гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
A10B X02Репаглінід
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Новонорм®
Новонорм®
Таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
від 266,97 грн
в 365 аптеках
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Реподіаб
Реподіаб
Таблетки 0,5 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Реподіаб
Реподіаб
Таблетки 0,5 мг блістер №90
КРКА
Немає в наявності
Інсвада
Інсвада
Таблетки 1 мг блістер №90
Insuphar Laboratories Limited
Немає в наявності
Новонорм®
Новонорм®
Таблетки 1 мг блістер №30
Ново Нордіск
Немає в наявності
Інсвада
Інсвада
Таблетки 1 мг блістер №30
Insuphar Laboratories Limited
Немає в наявності
Інсвада
Інсвада
Таблетки 1 мг блістер №15
Insuphar Laboratories Limited
Немає в наявності
Реподіаб
Реподіаб
Таблетки 0,5 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
Інсвада
Інсвада
Таблетки 1 мг блістер №60
Insuphar Laboratories Limited
Немає в наявності
Реподіаб
Реподіаб
Таблетки 1 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Реподіаб
Реподіаб
Таблетки 1 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
Реподіаб
Реподіаб
Таблетки 1 мг блістер №90
КРКА
Немає в наявності
Реподіаб
Реподіаб
Таблетки 2 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Реподіаб
Реподіаб
Таблетки 2 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
Реподіаб
Реподіаб
Таблетки 2 мг блістер №90
КРКА
Немає в наявності
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