Київ
Інші гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
A10B X02
Репаглінід
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B X
Інші гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
A10B X02
Репаглінід
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Новонорм®
Таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
від
266,97
грн
в 365 аптеках
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Реподіаб
Таблетки 0,5 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
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Таблетки 0,5 мг блістер №90
КРКА
Немає в наявності
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Інсвада
Таблетки 1 мг блістер №90
Insuphar Laboratories Limited
Немає в наявності
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Новонорм®
Таблетки 1 мг блістер №30
Ново Нордіск
Немає в наявності
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Інсвада
Таблетки 1 мг блістер №30
Insuphar Laboratories Limited
Немає в наявності
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Інсвада
Таблетки 1 мг блістер №15
Insuphar Laboratories Limited
Немає в наявності
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Таблетки 0,5 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
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Інсвада
Таблетки 1 мг блістер №60
Insuphar Laboratories Limited
Немає в наявності
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Реподіаб
Таблетки 1 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
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Таблетки 1 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
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Таблетки 1 мг блістер №90
КРКА
Немає в наявності
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Таблетки 2 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
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Таблетки 2 мг блістер №60
КРКА
Немає в наявності
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Реподіаб
Таблетки 2 мг блістер №90
КРКА
Немає в наявності
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Дозування
0.5 мг
1 мг
2 мг
Кількість штук в упаковці
15
30
60
90
Виробник
Insuphar Laboratories Limited
Novo Nordisk
КРКА
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