Київ
Препарати з периферичним механізмом дії, що застосовуються при ожирінні
A08A B01

Орлістат

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A08ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОЖИРІННІ (ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ДІЄТИЧНИХ ПРОДУКТІВ)
A08AЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОЖИРІННІ (ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ДІЄТИЧНИХ ПРОДУКТІВ)
A08A BПрепарати з периферичним механізмом дії, що застосовуються при ожирінні
A08A B01Орлістат
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