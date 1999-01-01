A08A B Препарати з периферичним механізмом дії, що застосовуються при ожирінні

Сортування: По популярності Фільтр Ксенікал® Капсули 120 мг №21 Чеплафарм Арцнайміттель Форма випуску капс. капс. тверд. Дозування 60 мг 120 мг Пакування блістер фл. Кількість штук в упаковці 21 30 42 84 Виробник Cheplapharm Arzneimittel Glaxo Джи Ем Фармасьютикалс Чеплафарм Арцнайміттель