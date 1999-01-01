Київ
ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОЖИРІННІ (ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ДІЄТИЧНИХ ПРОДУКТІВ)
A08A B
Препарати з периферичним механізмом дії, що застосовуються при ожирінні
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A08
ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОЖИРІННІ (ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ДІЄТИЧНИХ ПРОДУКТІВ)
A08A
ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОЖИРІННІ (ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ДІЄТИЧНИХ ПРОДУКТІВ)
A08A B
Препарати з периферичним механізмом дії, що застосовуються при ожирінні
A08A B01
Орлістат
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Ксенікал®
Капсули 120 мг №21
Чеплафарм Арцнайміттель
від
500,50
грн
в 307 аптеках
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
Дозування
60 мг
120 мг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
21
30
42
84
Виробник
Cheplapharm Arzneimittel
Glaxo
Джи Ем Фармасьютикалс
Чеплафарм Арцнайміттель
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