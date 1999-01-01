Київ
ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОЖИРІННІ (ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ДІЄТИЧНИХ ПРОДУКТІВ)
A08A
ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОЖИРІННІ (ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ДІЄТИЧНИХ ПРОДУКТІВ)
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A08
ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОЖИРІННІ (ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ДІЄТИЧНИХ ПРОДУКТІВ)
A08A
ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОЖИРІННІ (ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ДІЄТИЧНИХ ПРОДУКТІВ)
A08A A
Анорексигенні препарати центральної дії
A08A B
Препарати з периферичним механізмом дії, що застосовуються при ожирінні
A08A X
Інші засоби, що застосовуються при ожирінні
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Цефамадар
Таблетки блістер №100
Цефак
від
564,94
грн
в 440 аптеках
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Ксенікал®
Капсули 120 мг №21
Чеплафарм Арцнайміттель
від
500,50
грн
в 307 аптеках
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Вес-Норма
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від
186,70
грн
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Australian Pharmaceutical Manufacturers
Cheplapharm Arzneimittel
Glaxo
Джи Ем Фармасьютикалс
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