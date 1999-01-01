A08A ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОЖИРІННІ (ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ДІЄТИЧНИХ ПРОДУКТІВ)

Сортування: По популярності Фільтр Цефамадар Таблетки блістер №100 Цефак Ксенікал® Капсули 120 мг №21 Чеплафарм Арцнайміттель Вес-Норма Гранули пенал 10 г №1 НГС Форма випуску гран. капс. капс. тверд. табл. табл. в/о Дозування 60 мг 120 мг Пакування блістер пенал 10 г фл. Кількість штук в упаковці 1 21 30 42 60 84 100 Показати всі Виробник Australian Pharmaceutical Manufacturers Cheplapharm Arzneimittel Glaxo Джи Ем Фармасьютикалс НГС Цефак Чеплафарм Арцнайміттель Показати всі