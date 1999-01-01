Київ
Антидіарейні мікробні препарати
A07F A10**
Інші
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07F
АНТИДІАРЕЙНІ МІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ
A07F A
Антидіарейні мікробні препарати
A07F A10**
Інші
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
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Ентерожерміна® Форте
Суспензія оральна 4 млрд флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Україна
від
393,00
грн
в 977 аптеках
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Ентерожерміна®
Капсули блістер №12
Опелла Хелскеа Україна
від
294,22
грн
в 948 аптеках
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Ентерожерміна® Форте
Суспензія оральна 4 млрд флакон 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
від
275,55
грн
в 856 аптеках
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Ентерожерміна®
Суспензія оральна флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Україна
від
289,16
грн
в 630 аптеках
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Хілак Форте
Краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 30 мл №1
Teva
Немає в наявності
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Хілак Форте
Краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Teva
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
крап. орал., р-н
сусп. орал.
Дозування
4 млрд
Пакування
блістер
фл. 5 мл
фл. з пробкою-крапельницею 30 мл
фл. з пробкою-крапельницею 100 мл
Кількість штук в упаковці
1
5
10
12
Виробник
Опелла Хелскеа Україна
Тева Украина
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