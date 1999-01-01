Київ
Антидіарейні мікробні препарати
A07F A10**

Інші

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07FАНТИДІАРЕЙНІ МІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ
A07F AАнтидіарейні мікробні препарати
A07F A10**Інші
A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
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Ентерожерміна® Форте
Ентерожерміна® Форте
Суспензія оральна 4 млрд флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Україна
від 393,00 грн
в 977 аптеках
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Ентерожерміна®
Ентерожерміна®
Капсули блістер №12
Опелла Хелскеа Україна
від 294,22 грн
в 948 аптеках
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Ентерожерміна® Форте
Ентерожерміна® Форте
Суспензія оральна 4 млрд флакон 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
від 275,55 грн
в 856 аптеках
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Ентерожерміна®
Ентерожерміна®
Суспензія оральна флакон 5 мл №10
Опелла Хелскеа Україна
від 289,16 грн
в 630 аптеках
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Хілак Форте
Хілак Форте
Краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 30 мл №1
Teva
Немає в наявності
Хілак Форте
Хілак Форте
Краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Teva
Немає в наявності
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