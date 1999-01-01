Київ
Антидіарейні мікробні препарати
A07F A01
Лактобактерії
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07F
АНТИДІАРЕЙНІ МІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ
A07F A
Антидіарейні мікробні препарати
A07F A01
Лактобактерії
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Лінекс Форте®
Капсули тверді блістер №14
Sandoz
від
335,52
грн
в 955 аптеках
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Лінекс Форте®
Капсули тверді блістер №7
Sandoz
від
185,14
грн
в 911 аптеці
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Лінекс®
Капсули тверді блістер №32
Sandoz
від
315,48
грн
в 906 аптеках
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Лінекс®
Капсули тверді блістер №16
Sandoz
від
175,18
грн
в 901 аптеці
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Лінекс Бебі®
Порошок для оральної суспензії 1000000000 од /пакет 1.5 г №10
Sandoz
від
187,19
грн
в 590 аптеках
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Лінекс Бебі®
Порошок для оральної суспензії 1000000000 од /пакет 1.5 г №20
Sandoz
від
255,83
грн
в 573 аптеках
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Лацидофіл
Капсули 2 млрд. cfu №20
Ворвартс Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
пор. д/орал. сусп.
Дозування
2 млрд. CFU
1000000000 ОД
Пакування
/пакет 1.5 г
блістер
Кількість штук в упаковці
7
10
14
16
20
32
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Виробник
Sandoz
Ворвартс Фарма
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