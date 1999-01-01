Київ
Антидіарейні мікробні препарати
A07F A01

Лактобактерії

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07FАНТИДІАРЕЙНІ МІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ
A07F AАнтидіарейні мікробні препарати
A07F A01Лактобактерії
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Лінекс Форте®
Лінекс Форте®
Капсули тверді блістер №14
Sandoz
від 335,52 грн
в 955 аптеках
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Лінекс Форте®
Лінекс Форте®
Капсули тверді блістер №7
Sandoz
від 185,14 грн
в 911 аптеці
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Лінекс®
Лінекс®
Капсули тверді блістер №32
Sandoz
від 315,48 грн
в 906 аптеках
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Лінекс®
Лінекс®
Капсули тверді блістер №16
Sandoz
від 175,18 грн
в 901 аптеці
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Лінекс Бебі®
Лінекс Бебі®
Порошок для оральної суспензії 1000000000 од /пакет 1.5 г №10
Sandoz
від 187,19 грн
в 590 аптеках
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Лінекс Бебі®
Лінекс Бебі®
Порошок для оральної суспензії 1000000000 од /пакет 1.5 г №20
Sandoz
від 255,83 грн
в 573 аптеках
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Лацидофіл
Лацидофіл
Капсули 2 млрд. cfu №20
Ворвартс Фарма
Немає в наявності
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