Київ
Микробні протизапальні препарати
A07E F01**

Escherichia coli, штамм Nissle 1917

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07EПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07E FМикробні протизапальні препарати
A07E F01**Escherichia coli, штамм Nissle 1917
Сортування: По популярності
Мутафлор
Мутафлор
Капсули гастрорезистентні блістер №20
Ардейфарм
від 575,60 грн
в 210 аптеках
Знайти в аптеках
Мутафлор
Мутафлор
Суспензія оральна ампула 1 мл №5
Ардейфарм
від 621,11 грн
в 119 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране