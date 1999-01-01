Київ
Антиперистальтичні засоби
A07D A53
Лоперамід, комбінації
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07D
ЗАСОБИ, ЩО ПРИГНІЧУЮТЬ ПЕРИСТАЛЬТИКУ (АНТИПЕРИСТАЛЬТИЧНІ)
A07D A
Антиперистальтичні засоби
A07D A53
Лоперамід, комбінації
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Лофлатіл®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер у картонній упаковці №100
Гледфарм
від
258,90
грн
в 55 аптеках
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Діаремікс
Капсули блістер №30
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
табл. в/о
Кількість штук в упаковці
30
100
Виробник
Гледфарм
Мілі Хелскере Лімітед
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