Київ
Антиперистальтичні засоби
A07D A53

Лоперамід, комбінації

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07DЗАСОБИ, ЩО ПРИГНІЧУЮТЬ ПЕРИСТАЛЬТИКУ (АНТИПЕРИСТАЛЬТИЧНІ)
A07D AАнтиперистальтичні засоби
A07D A53Лоперамід, комбінації
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Лофлатіл®
Лофлатіл®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер у картонній упаковці №100
Гледфарм
від 258,90 грн
в 55 аптеках
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Діаремікс
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Мілі Хелскере
Немає в наявності
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