Київ
ЗАСОБИ, ЩО ПРИГНІЧУЮТЬ ПЕРИСТАЛЬТИКУ (АНТИПЕРИСТАЛЬТИЧНІ)
A07D A
Антиперистальтичні засоби
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07D
ЗАСОБИ, ЩО ПРИГНІЧУЮТЬ ПЕРИСТАЛЬТИКУ (АНТИПЕРИСТАЛЬТИЧНІ)
A07D A
Антиперистальтичні засоби
A07D A03
Лоперамід
A07D A53
Лоперамід, комбінації
Сортування:
По популярності
Фільтр
Імодіум®
Капсули 2 мг блістер №20
МакНіл Продактс Лімітед
від
150,25
грн
в 899 аптеках
Знайти в аптеках
Імодіум®
Капсули 2 мг блістер №6
МакНіл Продактс Лімітед
від
67,22
грн
в 849 аптеках
Знайти в аптеках
Лопедіум®
Капсули 2 мг №10
Sandoz
від
70,45
грн
в 717 аптеках
Знайти в аптеках
Імодіум® Експрес
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 2 мг блістер №6
Джонсон енд Джонсон
від
73,23
грн
в 581 аптеці
Знайти в аптеках
Лоперамід
Таблетки 2 мг блістер у пачці тм arbor vitae №20
Корпорація Артеріум
від
27,00
грн
в 322 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Лоперамід
Таблетки 0,002 г блістер №20
Лекхім-Харків
від
29,26
грн
в 300 аптеках
Знайти в аптеках
Лоперамід Гріндекс
Капсули тверді 2 мг блістер №10
Гріндекс
від
148,07
грн
в 292 аптеках
Знайти в аптеках
Лоперамід
Таблетки 2 мг блістер у пачці №20
Корпорація Артеріум
від
30,00
грн
в 178 аптеках
Знайти в аптеках
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ"
Таблетки 2 мг блістер в пачці №30
Корпорація Здоров'я
від
24,15
грн
в 97 аптеках
Знайти в аптеках
Лофлатіл®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер у картонній упаковці №100
Гледфарм
від
258,90
грн
в 55 аптеках
Знайти в аптеках
Лопераміду гідрохлорид
Капсули 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
від
21,40
грн
в 48 аптеках
Знайти в аптеках
Лопераміду гідрохлорид
Капсули 2 мг блістер у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
10,48
грн
в 29 аптеках
Знайти в аптеках
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ"
Таблетки 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
6,90
грн
в 21 аптеці
Знайти в аптеках
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ"
Таблетки 2 мг блістер в пачці №20
Корпорація Здоров'я
від
14,80
грн
в 10 аптеках
Знайти в аптеках
Лопераміду гідрохлорид
Капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
10,90
грн
в 8 аптеках
Знайти в аптеках
Лоперамід-Здоров'я
Таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
від
22,20
грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ"
Таблетки 2 мг блістер в пачці №10
Корпорація Здоров'я
від
8,80
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Лопедіум®
Капсули 2 мг №6
Sandoz
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Діаремікс
Капсули блістер №30
Мілі Хелскере
Немає в наявності
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
капс.
капс. тверд.
табл.
табл. в/о
табл., дисперг. в рот. порожн.
Дозування
0.002 г
2 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
Кількість штук в упаковці
6
8
10
20
30
100
Показати всі
Виробник
McNeil Products Limited
Sandoz
Гледфарм
Гріндекс
Джонсон енд Джонсон
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
МакНіл Продактс Лімітед
Мілі Хелскере Лімітед
Юнілаб, ЛП
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню