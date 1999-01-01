Київ
ЗАСОБИ, ЩО ПРИГНІЧУЮТЬ ПЕРИСТАЛЬТИКУ (АНТИПЕРИСТАЛЬТИЧНІ)
A07D A

Антиперистальтичні засоби

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07DЗАСОБИ, ЩО ПРИГНІЧУЮТЬ ПЕРИСТАЛЬТИКУ (АНТИПЕРИСТАЛЬТИЧНІ)
A07D AАнтиперистальтичні засоби
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Імодіум®
Імодіум®
Капсули 2 мг блістер №20
МакНіл Продактс Лімітед
від 150,25 грн
в 899 аптеках
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Імодіум®
Імодіум®
Капсули 2 мг блістер №6
МакНіл Продактс Лімітед
від 67,22 грн
в 849 аптеках
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Лопедіум®
Лопедіум®
Капсули 2 мг №10
Sandoz
від 70,45 грн
в 717 аптеках
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Імодіум® Експрес
Імодіум® Експрес
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 2 мг блістер №6
Джонсон енд Джонсон
від 73,23 грн
в 581 аптеці
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Лоперамід
Лоперамід
Таблетки 2 мг блістер у пачці тм arbor vitae №20
Корпорація Артеріум
від 27,00 грн
в 322 аптеках інших міст
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Лоперамід
Лоперамід
Таблетки 0,002 г блістер №20
Лекхім-Харків
від 29,26 грн
в 300 аптеках
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Лоперамід Гріндекс
Лоперамід Гріндекс
Капсули тверді 2 мг блістер №10
Гріндекс
від 148,07 грн
в 292 аптеках
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Лоперамід
Лоперамід
Таблетки 2 мг блістер у пачці №20
Корпорація Артеріум
від 30,00 грн
в 178 аптеках
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Лопераміду гідрохлорид "ОЗ"
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ"
Таблетки 2 мг блістер в пачці №30
Корпорація Здоров'я
від 24,15 грн
в 97 аптеках
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Лофлатіл®
Лофлатіл®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер у картонній упаковці №100
Гледфарм
від 258,90 грн
в 55 аптеках
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Лопераміду гідрохлорид
Лопераміду гідрохлорид
Капсули 2 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
від 21,40 грн
в 48 аптеках
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Лопераміду гідрохлорид
Лопераміду гідрохлорид
Капсули 2 мг блістер у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 10,48 грн
в 29 аптеках
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Лопераміду гідрохлорид "ОЗ"
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ"
Таблетки 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 6,90 грн
в 21 аптеці
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Лопераміду гідрохлорид "ОЗ"
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ"
Таблетки 2 мг блістер в пачці №20
Корпорація Здоров'я
від 14,80 грн
в 10 аптеках
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Лопераміду гідрохлорид
Лопераміду гідрохлорид
Капсули 2 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 10,90 грн
в 8 аптеках
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Лоперамід-Здоров'я
Лоперамід-Здоров'я
Таблетки 2 мг №20
Корпорація Здоров'я
від 22,20 грн
в 5 аптеках
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Лопераміду гідрохлорид "ОЗ"
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ"
Таблетки 2 мг блістер в пачці №10
Корпорація Здоров'я
від 8,80 грн
в 1 аптеці інших міст
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Лопедіум®
Лопедіум®
Капсули 2 мг №6
Sandoz
Немає в наявності
Діаремікс
Діаремікс
Капсули блістер №30
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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