Київ
Сульфаніламіди
A07A B02
Фталілсульфатіазол
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
A07A B
Сульфаніламіди
A07A B02
Фталілсульфатіазол
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Фталазол-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
59,12
грн
в 604 аптеках
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Фталазол
Таблетки 500 мг блістер №10
Лубнифарм
від
66,21
грн
в 424 аптеках
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Фталазол
Таблетки 0,5 г блістер №10
Червона зірка
від
65,81
грн
в 388 аптеках
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Фталазол
Таблетки 500 мг блістер у пачці №100
від
516,79
грн
в 331 аптеці
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Фталазол
Таблетки 500 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Фталазол
Таблетки 500 мг блістер тм ронфарм №10
Немає в наявності
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Фталазол-Здоров'я
Таблетки 500 мг блістер №10
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Дозування
0.5 г
500 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
10
100
Виробник
Дарниця ФФ
Здоров'я ФК
Корпорація Артеріум
Лубнифарм
Червона зірка
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