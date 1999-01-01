Київ
Проносні засоби, що формують об'єм
A06A C01
Препарати з насіння подорожнику яйцеподібного (блошного)
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A C
Проносні засоби, що формують об'єм
A06A C01
Препарати з насіння подорожнику яйцеподібного (блошного)
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Мукофальк апельсин
Гранули пакетик 5 г №20
Alpen Pharma AG
від
414,00
грн
в 871 аптеці
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Дефенорм
Капсули тверді блістер №30
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Форма випуску
гран.
капс. тверд.
Пакування
блістер
пакетик 5 г
Кількість штук в упаковці
20
30
Виробник
Alpen Pharma AG
Київський вітамінний завод
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