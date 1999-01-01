Київ
Проносні засоби, що формують об'єм
A06A C01

Препарати з насіння подорожнику яйцеподібного (блошного)

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A CПроносні засоби, що формують об'єм
A06A C01Препарати з насіння подорожнику яйцеподібного (блошного)
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Мукофальк апельсин
Мукофальк апельсин
Гранули пакетик 5 г №20
Alpen Pharma AG
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Дефенорм
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Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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