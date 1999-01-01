Київ
Проносні засоби, що пом'якшують калові маси
A06A A01

Рідкий парафін

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A01ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A AПроносні засоби, що пом'якшують калові маси
A06A A01Рідкий парафін
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Вазелінове масло
Вазелінове масло
Олія 50 мл флакон №1
Віола
від 24,62 грн
в 758 аптеках
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Вазелінове масло
Вазелінове масло
Олія 50 мл флакон №1
від 22,13 грн
в 14 аптеках інших міст
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Вазелінове масло
Вазелінове масло
Олія 25 мл флакон №1
від 11,18 грн
в 1 аптеці
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