Що таке спазмолітики? Які групи фармакотерапевтичних засобів входять до складу комбінованих препаратів (комбінацій), що містять спазмолітик?

Спазмолітики - це кілька груп фармакотерапевтичних засобів, дія яких спрямована на розслаблення гладкої мускулатури різних органів, переважно травного тракту. Зазначена дія може бути або безпосередньою (прямою), або опосередкованою за рахунок антагонізму до м-холінергічних (мускаринових) рецепторів, тобто здійснюється шляхом впливу на парасимпатичну нервову систему.

До складу комбінованих препаратів, що містять спазмолітики, входять представники наступних фармакотерапевтичних груп: психолептики, анальгетики (спазмолітик та анальгетик в одному лікарському засобі) та ін.

Класифікація комбінованих препаратів, що містять анальгетик та спазмолітик (ATC/DDD Index 2022)

Беладона звичайна та її похідні в комбінації з анальгетиками (спазмолітик рослинного походження та анальгетик):

бутилскополамін у комбінації з анальгетиками;

поєднання алкалоїдів беладони звичайної з анальгетиками.

Синтетичні антагоністи м-холінергічних рецепторів у комбінації з анальгетиками (і спазмолітики, і анальгетики):

бевоній у комбінації з анальгетиками;

камілофін у комбінації з анальгетиками;

пітофенон у комбінації з анальгетиками;

тимонію йодид у комбінації з анальгетиками;

тропензилон у комбінації з анальгетиками;

троспій у комбінації з анальгетиками;

циклоній у комбінації з анальгетиками.

Інші спазмолітики в комбінації з анальгетиками (анальгетик та спазмолітик).

Коли ж потрібно приймати спазмолітики в комбінації з анальгетиками?

Синдром подразненого кишечнику (СПК) - це функціональний розлад травного тракту, що характеризується наявністю абдомінального болю та зміною роботи кишечнику.

У разі СПК інтенсивність больових відчуттів у животі знижується при акті дефекації. Може спостерігатися метеоризм, тобто підвищене газоутворення в кишечнику, що проявляється здуттям живота з відчуттям дискомфорту в черевній порожнині та відрижкою. Частіше СПК діагностують у жінок, ніж у чоловіків.

У більшості пацієнтів виділяють період виникнення симптомів, наявність яких спостерігається протягом декількох днів, за яким наступає період ремісії (Spiller R. et al., 2007).

Враховуючи всю різноманітність варіантів СПК, кількість пацієнтів, що здатні відповісти на лікування при певному варіанті патології, зменшується. Цей факт надалі може бути обмеженням доказової бази фармакотерапії при СПК (Talley N.J., 2003; Mertz H.R., 2003).

Основним методом лікування при СПК є психотерапія, а також рекомендації щодо способу життя та зміни дієтичних звичок, зокрема на початковому етапі радять збільшити кількість рослинної клітковини в загальному об’ємі денного раціону пацієнта.

Деякі хворі позитивно реагують на виключення певних продуктів харчування, але цей ефект актуальний тільки в рефрактерних до терапії випадках, тому не слід ставити під загрозу коректно підібраний для певного пацієнта раціон харчування, що враховує добову норму споживання необхідних поживних речовин, вітамінів, макро- та мікроелементів (Spiller R. et al., 2007).

Метою фармакотерапії при СПК має бути модифікація симптомів, що переважають у певного пацієнта.

Короткочасне застосування препаратів може сприяти зменшенню вираженості симптомів СПК у хворого.

Пацієнтам зі скаргами на больові відчуття за необхідності можна призначити спазмолітики або їх комбінації. Їх слід приймати до прийому їжі, якщо біль виникає переважно після прийому їжі.

У систематичних оглядах зазначено, що найбільшу кількість доказів користі застосування спазмолітиків було накопичено для гіосцину та його похідних, пінаверію, тримебутину, циметропію (Ruepert L. et al., 2011) та олії м’яти перцевої (Ford A.C. et al., 2008; Ruepert L. et al., 2011).

Протипоказання

