Київ
Беладонна та її похідні в комбінації з анальгетиками
A03D B02**
Сума алкалоїдів беладонни в комбінації с анальгетиками
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03D
СПАЗМОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ В КОМБІНАЦІЇ З АНАЛЬГЕТИКАМИ
A03D B
Беладонна та її похідні в комбінації з анальгетиками
A03D B02**
Сума алкалоїдів беладонни в комбінації с анальгетиками
Сортування:
По популярності
Фільтр
Беластезин
Таблетки блістер №10
Борщагівський ХФЗ
від
52,17
грн
в 487 аптеках
Знайти в аптеках
Белалгін
Таблетки блістер в пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від
50,10
грн
в 333 аптеках
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню