Київ
СПАЗМОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ В КОМБІНАЦІЇ З АНАЛЬГЕТИКАМИ
A03D B

Беладонна та її похідні в комбінації з анальгетиками

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03DСПАЗМОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ В КОМБІНАЦІЇ З АНАЛЬГЕТИКАМИ
A03D BБеладонна та її похідні в комбінації з анальгетиками
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