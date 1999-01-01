Київ
Інші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X12
Флороглуцинол
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A X
Інші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X12
Флороглуцинол
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Флороспазміл
Розчин для ін'єкцій 40 мг/4 мл + 0,04 мг/4 мл ампула 4 мл №10
Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
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Дозування
40 мг/4 мл
40 мг/4 мл + 0.04 мг/4 мл
Пакування
амп. 4 мл
амп. у контур. чарунк. уп. 4 мл
Виробник
SCHARPER S.P.A.
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
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