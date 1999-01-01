Київ
Інші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X12

Флороглуцинол

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A XІнші препарати для застосування у разі функціональних шлунково-кишкових розладах
A03A X12Флороглуцинол
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Флороспазміл
Флороспазміл
Розчин для ін'єкцій 40 мг/4 мл + 0,04 мг/4 мл ампула 4 мл №10
Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
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