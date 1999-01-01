Київ
Синтетичні антихолінергічні засоби, естерифіковані третинні аміни
A03A A05
Тримебутин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A A
Синтетичні антихолінергічні засоби, естерифіковані третинні аміни
A03A A05
Тримебутин
A05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
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Тримспа 200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг стрип №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
189,09
грн
в 904 аптеках
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Релабутин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
185,10
грн
в 401 аптеці
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Пакування
блістер
стрип
Виробник
Київський вітамінний завод
Маклеодс Фармасьютикалс
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