Київ
Синтетичні антихолінергічні засоби, естерифіковані третинні аміни
A03A A05

Тримебутин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A AСинтетичні антихолінергічні засоби, естерифіковані третинні аміни
A03A A05Тримебутин
A05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
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Тримспа 200
Тримспа 200
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг стрип №30
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Релабутин
Релабутин
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