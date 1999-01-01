Київ
Комбінації для ерадикації Helicobacter pylori
A02B D05

Омепразол, амоксицилін та кларитроміцин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02BЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B DКомбінації для ерадикації Helicobacter pylori
A02B D05Омепразол, амоксицилін та кларитроміцин
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Пілобакт Нео
Пілобакт Нео
Комбінований набір для перорального застосування стрип №7
САН
від 456,45 грн
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