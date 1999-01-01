Київ
Комбіновані препарати та комплексні сполуки алюмінію, кальцію і магнію
A02A D02
Магальдрат
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02A
АНТАЦИДИ
A02A D
Комбіновані препарати та комплексні сполуки алюмінію, кальцію і магнію
A02A D02
Магальдрат
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Ріопан
Суспензія оральна 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Takeda
від
160,23
грн
в 323 аптеках
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