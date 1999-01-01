Київ
Комбіновані препарати та комплексні сполуки алюмінію, кальцію і магнію
A02A D02

Магальдрат

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02AАНТАЦИДИ
A02A DКомбіновані препарати та комплексні сполуки алюмінію, кальцію і магнію
A02A D02Магальдрат
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Ріопан
Ріопан
Суспензія оральна 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Takeda
від 160,23 грн
в 323 аптеках
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