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Активні речовини — “В”ВЕНЛАФАКСИН (VENLAFAXINUM)

ВЕНЛАФАКСИН (VENLAFAXINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 11 препаратів
Велаксин® капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, № 28; Егіс
Велаксин® Капсули подовженої дії, 75 мг, блістер, № 28 Егіс
В 668 аптеках
від 814,90 грн
Ціни в аптеках
Велаксин® капсули подовженої дії, 37,5 мг, блістер, № 28; Егіс
Велаксин® Капсули подовженої дії, 37,5 мг, блістер, № 28 Егіс
В 582 аптеках
від 542,13 грн
Ціни в аптеках
Велаксин® капсули подовженої дії, 150 мг, блістер, № 28; Егіс
Велаксин® Капсули подовженої дії, 150 мг, блістер, № 28 Егіс
В 577 аптеках
від 1193,33 грн
Ціни в аптеках
Лафаксин® XR Асіно таблетки пролонгованої дії, 75 мг, блістер, № 28; Асіно
Лафаксин® XR Асіно Таблетки пролонгованої дії, 75 мг, блістер, № 28 Асіно
В 514 аптеках
від 588,38 грн
Ціни в аптеках
Лафаксин® XR Асіно таблетки пролонгованої дії, 150 мг, блістер, № 28; Асіно
Лафаксин® XR Асіно Таблетки пролонгованої дії, 150 мг, блістер, № 28 Асіно
В 137 аптеках
від 768,41 грн
Ціни в аптеках
Венлаксор® таблетки, 37,5 мг, блістер, № 30; Гріндекс
Венлаксор® Таблетки, 37,5 мг, блістер, № 30 Гріндекс
В 121 аптеці
від 310,41 грн
Ціни в аптеках
Венлафаксин-ЗН таблетки, 75 мг, блістер, № 30; Здоров'я ФК
Венлафаксин-ЗН Таблетки, 75 мг, блістер, № 30 Здоров'я ФК
В 55 аптеках
від 432,30 грн
Ціни в аптеках
Венлаксор® таблетки, 75 мг, блістер, № 30; Гріндекс
Венлаксор® Таблетки, 75 мг, блістер, № 30 Гріндекс
В 1 аптеці
від 1027,00 грн
Ціни в аптеках
Венлафаксин-ЗН таблетки, 37,5 мг, блістер, № 30; Здоров'я ФК
Венлафаксин-ЗН Таблетки, 37,5 мг, блістер, № 30 Здоров'я ФК
В 1 аптеці інших міст
від 275,54 грн
Ціни в інших містах
Медофаксин капсули подовженої дії, 75 мг, № 50; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медофаксин Капсули подовженої дії, 75 мг, № 50 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Немає в наявності
Венлафаксин таблетки, 75 мг, блістер, № 30; Технолог
Венлафаксин Таблетки, 75 мг, блістер, № 30 Технолог
Немає в наявності
Mm = 277,405 Да, log P (октанол-вода) = 3,280. Венлафаксин у формі гідрохлориду - білі або білуваті тверді кристали з розчинністю у воді 572 мг/мл.

антидепресантний ефект пов’язаний з посиленням нейромедіаторної активності ЦНС; венлафаксин та його основний метаболіт O-десметилвенлафаксин (ОДВ) є потужними селективними інгібіторами оборотного захоплення серотоніну і норадреналіну та слабкими інгібіторами зворотного захоплення дофаміну; венлафаксин та ОДВ знижують β-адренергічні реакції; однаково ефективно впливають на оборотне захоплення нейротрансміттера та зв’язування з рецепторами; не має афінності до мускаринових, холінергічних, H1-гістамінергічних або α1-адренергічних рецепторів; не пригнічує активність МАО; не має спорідненості з опіатними або бензодіазепіновими рецепторами.

лікування та профілактика великих депресивних епізодів, пролонг. р/оs форми: генералізовані тривожні розлади, соціальні тривожні розлади (соціальна фобія).

р/оs; депресія: рекомендована початкова доза - 75 мг/добу; при необхідності, після завершення 2-х тижнів дозу можна збільшити до 150 мг 1 р/добу, за потреби дозу можна підвищити до МДД - 375 мг; підвищення дози здійснювати на 37,5-75 мг кожні 2 тижн. або більш тривалий період часу, але не менше ніж через 4 дні; лікування епізоду депресії має тривати не менше 6 міс.; для підтримуючої терапії, а також терапії з метою профілактики рецидивів або нових епізодів депресії, використовуються дози, які виявилися ефективними при звичайному епізоді депресії; генералізовані тривожні розлади, соціальна фобія: рекомендована добова доза - 75 мг 1 р/добу, пацієнтам, які не відповідають на 75 мг/добу, можна дозу підвищити до МДД - 225 мг; підвищення дози здійснювати кожні 2 тижні або більше, але не менше ніж через 4 дні; для підтримуючої терапії, терапії з метою профілактики рецидивів або нових епізодів депресії застосовують такі ж дози, які виявилися ефективними при звичайному епізоді депресії.

підвищена чутливість до венлафаксину або до будь-якого з компонентів ЛЗ; одночасне застосування з інгібіторами МАО (оборотними, необоротними, селективними та неселективними), а також період протягом 14 діб після введення необоротних інгібіторів МАО; після відміни венлафаксину почекати не менше 7 діб перед початком прийому інгібіторів МАО; пацієнтам з високим ризиком тяжкої вентрикулярної аритмії (зі значною дисфункцією лівого шлуночка серця, III-IV функціонального класу по NYHA); тяжкий ступінь АГ (АТ 180/115 та вище до початку терапії); закритокутова глаукома; порушення сечовипускання у зв’язку з недостатнім відтоком сечі (захворювання передміхурової залози); тяжка печінкова або ниркова недостатність.

екхімоз, ШК кровотеча; підвищений рівень холестерину в сироватці крові, втрата чи збільшення маси тіла; сухість у роті, головний біль, незвичайні сновидіння, зниження лібідо, запаморочення, підвищений м’язовий тонус (гіпертонія), безсоння, підвищена збудливість, парестезія, седація, тремор, сплутаність свідомості, деперсоналізація, апатія, галюцинації, міоклонія, тривожне збудження, порушення координації та рівноваги, акатизія/ психомоторне збудження, судоми, маніакальна реакція; АГ, розширення кровоносних судин (відчуття жару/ припливи), відчуття серцебиття, постуральна гіпотензія, непритомність, тахікардія; позіхання; нудота, зниження апетиту (анорексія), запор, блювання, бруксизм, діарея; інтенсивне потовиділення (нічне потіння), висип, алопеція; порушення еякуляції/ оргазму (у чоловіків), аноргазмія, еректильна дисфункція (імпотенція), порушення сечовипускання (утруднений початок сечовипускання), порушення менструального циклу, пов’язані з підвищеною кровотечею або нерегулярною кровотечею (менорагія, метрорагія), полакіурія, порушення оргазму (у жінок), затримка чи нетримання сечі; астенія (підвищена втомлюваність), озноб, ангіоневротичний набряк, реакція фоточутливості; невідома частота: кровотеча з боку слизових оболонок, тривала кровотеча, тромбоцитопенія, стійкі патологічні зміни клітинного складу крові (агранулоцитоз, апластична анемія, нейтропенія та панцитопенія); відхилення від норми показників печінкових проб, гіпонатріємія, гепатит, с-м неадекватної секреції антидіуретичного гормону, підвищений рівень пролактину; злоякісний нейролептичний чи серотонінергічний с-м, делірій, екстрапірамідні реакції (дистонія та дискінезія), пізня дискінезія, суїцидальне мислення та поведінка, вертиго, агресія; закритокутова глаукома; артеріальна гіпотензія, подовження інтервалу QT, фібриляція шлуночків, шлуночкова тахікардія (поліморфна шлуночкова тахікардія типу «пірует»); легенева еозинофілія; панкреатит; багатоформна еритема, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, свербіж, кропив’янка; рабдоміоліз; анафілаксія.