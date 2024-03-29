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Активні речовини — “Т”ТЕЛМІСАРТАН (TELMISARTANUM)

ТЕЛМІСАРТАН (TELMISARTANUM) Діюча речовина

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Знайдено: 14 препаратів
Хіпотел таблетки, 80 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Хіпотел Таблетки, 80 мг, блістер, № 28 Гледфарм
В 952 аптеках
від 140,90 грн
Ціни в аптеках
Телміста таблетки, 40 мг, блістер, № 28; КРКА
Телміста Таблетки, 40 мг, блістер, № 28 КРКА
В 849 аптеках
від 143,34 грн
Ціни в аптеках
Телміста таблетки, 80 мг, блістер, № 28; КРКА
Телміста Таблетки, 80 мг, блістер, № 28 КРКА
В 823 аптеках
від 153,03 грн
Ціни в аптеках
Хіпотел таблетки, 40 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Хіпотел Таблетки, 40 мг, блістер, № 28 Гледфарм
В 802 аптеках
від 108,14 грн
Ціни в аптеках
Мікардис® таблетки, 80 мг, блістер, № 28; Берінгер Інгельхайм
Мікардис® Таблетки, 80 мг, блістер, № 28 Берінгер Інгельхайм
В 297 аптеках
від 860,52 грн
Ціни в аптеках
Телпрес таблетки, 80 мг, блістер, № 28; Фармак
Телпрес Таблетки, 80 мг, блістер, № 28 Фармак
В 208 аптеках
від 130,20 грн
Ціни в аптеках
Телпрес таблетки, 40 мг, блістер, № 28; Фармак
Телпрес Таблетки, 40 мг, блістер, № 28 Фармак
В 179 аптеках
від 120,50 грн
Ціни в аптеках
Арбитель таблетки, 40 мг, блістер, № 28; Мікро Лабс
Арбитель Таблетки, 40 мг, блістер, № 28 Мікро Лабс
В 127 аптеках
від 111,62 грн
Ціни в аптеках
Арбитель таблетки, 80 мг, блістер, № 28; Мікро Лабс
Арбитель Таблетки, 80 мг, блістер, № 28 Мікро Лабс
В 88 аптеках
від 121,10 грн
Ціни в аптеках
Телмісартан-Тева таблетки, 80 мг, блістер, № 28; Teva
Телмісартан-Тева Таблетки, 80 мг, блістер, № 28 Teva
В 547 аптеках інших міст
від 133,62 грн
Ціни в інших містах
Телсартан таблетки, 40 мг, блістер, № 30; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Телсартан Таблетки, 40 мг, блістер, № 30 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 1 аптеці інших міст
від 124,25 грн
Ціни в інших містах
Телсартан таблетки, 80 мг, блістер, № 30; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Телсартан Таблетки, 80 мг, блістер, № 30 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Телпрес таблетки, 40 мг, блістер, № 98; Фармак
Телпрес Таблетки, 40 мг, блістер, № 98 Фармак
Немає в наявності
Телпрес таблетки, 80 мг, блістер, № 98; Фармак
Телпрес Таблетки, 80 мг, блістер, № 98 Фармак
Немає в наявності

є специфічним та ефективним антагоністом рецепторів ангіотензину II (тип АТ1) для p/os застосування; з дуже високою спорідненістю заміщує ангіотензин II у місцях його зв’язування з різновидом АТ1-рецепторів, що відповідають за активність ангіотензину II; не виявляє будь-якого часткового агоністичного впливу на АТ1-рецептор; селективно зв’язується з АТ1-рецептором; зв’язування є довготривалим; не має спорідненості з іншими рецепторами, включаючи АТ2 та інші, менш вивчені АТ-рецептори; функціональна роль цих рецепторів не з’ясована, як і ефект їх можливої стимуляції ангіотензином II, рівні якого підвищуються телмісартаном; зменшує рівні альдостерону у плазмі крові; не знижує рівень реніну у плазмі крові та не блокує iонні канали; не інгібує ангіотензинперетворюючий ензим (кініназа II), ензим, що також розкладає брадикінін; тому не слід очікувати потенціювання брадикінінсупроводжуючих побічних ефектів; у людини телміcартан у дозі 80 мг майже повністю гальмує підвищення АТ, спричинине ангіотензином II; блокуючий ефект зберігається протягом 24 год і залишається відчутним до 48 год.

есенціальна гіпертензія; профілактика СС захворювань: з вираженими проявами атеротромботичного СС захворювання (ІХС, інсульт або ураження периферичних артерій в анамнезі); або ЦД ІІ типу із діагностованим ураженням органів-мішеней.

рекомендована доза 40 мг/добу, в окремих пацієнтів антигіпертензивний ефект може бути досягнутий при щодобовій дозі 20 мг; у випадках, коли бажаний АТ не досягається, дозу можна підвищити до 80 мг 1 р/добу; альтернативно можна використати в комбінації з тіазидними діуретиками, такими як гідрохлортіазид, що має адитивний ефект зниження АТ; максимальний гіпотензивний ефект настає через 4-8 тижнів від початку лікування; попередження СС захворювань - рекомендована доза 80 мг 1 р/добу.

гіперчутливість до діючих речовин або будь-якої допоміжної речовини препарату; обструктивні захворювання жовчних протоків; тяжкі порушення функцій печінки; одночасне застосування телмісартану та аліскірену пацієнтам з ЦД або порушеннями функції нирок (ШКФ <60 мл/хв/1,73 м2); вагітність або планування вагітності; період годування груддю; дитячий вік (до 18 років).

інфекційні захворювання сечових шляхів (включаючи цистит), інфекції ВДШ (включаючи фарингіт і синусит); сепсис, у т.ч. з летальним наслідком; анемія; еозинофілія, тромбоцитопенія; анафілактична реакція, гіперчутливість; гіперкаліємія; гіпоглікемія (у хворих на діабет); безсоння, депресія; занепокоєність; синкопе; сонливість; порушення зору; вертиго; брадикардія; тахікардія; артеріальна гіпотензія, ортостатична гіпотензія; диспное, кашель; інтерстиціальна хвороба легень; абдомінальний біль, діарея, диспепсія, метеоризм, блювання; сухість у роті, дискомфорт у ділянці шлунка, дисгевзія; порушення функції печінки/печінкові розлади; свербіж, посилене потовиділення, висипання; ангіоневротичний набряк (у т.ч. з летальним наслідком), екзема, еритема, кропив’янка, медикаментозний дерматит, токсичний дерматит; біль у спині (ішіас), судоми м’язів, міалгія; артралгія, біль у кінцівках, біль у сухожиллі (симптоми, подібні до тендиніту); порушення функції нирок, включаючи г. ниркову недостатність; біль у грудях, астенія (слабкість); симптоми, подібні до грипу; підвищення креатиніну в крові; зниження рівня гемоглобіну, підвищення сечової кислоти в крові, підвищення печінкових ензимів, підвищення рівня КФК у крові.