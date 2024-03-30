ТИМОЛОЛ (TIMOLOLUM) Діюча речовина
є неселективним блокатором бета-адренорецепторів, який застосовується для зниження ВТ і при лікуванні стенокардії; L-тимолол має дуже сильну спорідненість з рецепторами бета-1 та бета-2; знижує ВТ в основному за рахунок зменшення продукції водянистої вологи; при місцевому застосуванні в очі прямує до тканин-мішеней, зокрема до циліарної тканини, де відбувається процес вологоутворення; не має значного впливу на витікання водянистої вологи; невідомо, чи впливає він на кровоносні судини переднього сегмента ока, але при зниженні ВТ відмічалося поліпшення кровообігу сітківки ока; має тривалий пострецепторний ефект; адренергічний рецептор не може опосередкувати ефект агоніста, незважаючи на те, що тимолол вже розчинений; тимололу малеат не має внутрішньої симпатоміметичної активності (СМА) і мембраностабілізуючої дії; не впливає на розмір зіниці та акомодацію; була підтверджена ефективність тимололу при лікуванні відкритокутової глаукоми та очної гіпертензії.
очна гіпертензія; хр. відкритокутова глаукома, і деякі випадки вторинної глаукоми.
розпочинати лікування рекомендується з дози 2,5 мг/мл (1 крап. 2 рази на добу) в кон’юнктивальний мішок ураженого ока; після стабілізації ВТ можливе зниження дози до 1 крап. 1 р/добу; у разі неефективності дозу можна підвищити до 5 мг/мл (1 крап. 1-2 р/добу); якщо ВТ не контролюється адекватно можна розпочати супутню терапію із застосуванням міотичних засобів, епінефрину, системних інгібіторів карбоангідрази; при закритокутовій глаукомі застосовувати тільки у комбінації з міотиками.
підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого з допоміжних компонентів препарату; захворювання, які супроводжуються гіперреактивністю дихальних шляхів, у тому числі БА або БА в анамнезі, тяжке ХОЗЛ, синусова брадикардія, СССВ, синоатріальна блокада, AV-блокада ІІ або ІІІ ст., що не контролюється кардіостимулятором, виражена СН або кардіогенний шок.
депресія, головний біль, церебральна ішемія, запаморочення, мігрень, нечіткість зору, біль в очах, подразнення очей, дискомфорт в очах, почервоніння очей, ерозія рогівки, точковий кератит, кератит, ірит, кон’юнктивіт, блефарит, зниження гостроти зору, світлобоязнь, сухість очей, підвищена сльозотеча, виділення з очей, свербіж очей, утворення лусочок по краях повік, запалення передньої камери ока, набряк повік, кон’юнктивальна гіперемія, увеїт, диплопія, астенопія, екзема повік, еритема повік, свербіж повік, набряк кон’юнктиви, пігментація рогівки, брадикардія, ІМ, артеріальна гіпотензія, підвищення АТ, периферичні набряки, похолодання кінцівок, астма, бронхіт, диспное,ХОЗЛ, бронхоспазм, кашель, стридорозне дихання, закладеність носа, зміна смакових відчуттів, розлади травлення, неприємні відчуття у ділянці живота, сухість у роті, набряк обличчя, почервоніння, втома, загальна слабкість, дискомфорт у ділянці грудної клітини, ангіоневротичний набряк, підвищена чутливість, гіпоглікемія, гіпоглікемія, безсоння, втрата пам’яті, кошмарні сновидіння, інсульт, непритомність, парестезія, відшарування судинної оболонки (після трабекулотомії ), опущення повіки, зупинка серця, AV-блокада (повна, неповна або погіршення протікання), застійна СН (погіршення протікання), аритмія, прискорене серцебиття, хвороба Рейно, блювання, діарея, нудота, кропив’янка, псоріаз, висипання, випадання волосся, міалгія, артралгія, статева дисфункція (імпотенція), зниження лібідо, загальна слабкість/втомлюваність, болі в кінцівках, зниження рівня фізичних навантажень, підвищена пітливість, ексфоліативний дерматит, сонливість, ускладнене сечовипускання, гіперглікемія, неспецифічна тромбоцитопенічна пурпура, хвороба Пейроні.