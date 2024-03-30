є неселективним блокатором бета-адренорецепторів, який застосовується для зниження ВТ і при лікуванні стенокардії; L-тимолол має дуже сильну спорідненість з рецепторами бета-1 та бета-2; знижує ВТ в основному за рахунок зменшення продукції водянистої вологи; при місцевому застосуванні в очі прямує до тканин-мішеней, зокрема до циліарної тканини, де відбувається процес вологоутворення; не має значного впливу на витікання водянистої вологи; невідомо, чи впливає він на кровоносні судини переднього сегмента ока, але при зниженні ВТ відмічалося поліпшення кровообігу сітківки ока; має тривалий пострецепторний ефект; адренергічний рецептор не може опосередкувати ефект агоніста, незважаючи на те, що тимолол вже розчинений; тимололу малеат не має внутрішньої симпатоміметичної активності (СМА) і мембраностабілізуючої дії; не впливає на розмір зіниці та акомодацію; була підтверджена ефективність тимололу при лікуванні відкритокутової глаукоми та очної гіпертензії.