ТОЛПЕРІЗОН (TOLPERISONUM) Діюча речовина
міорелаксант центральної дії, точний механізм дії якого невідомий; внаслідок мембраностабілізуючої та місцевоанестезуючої дії перешкоджає проведенню збудження в первинних аферентних волокнах, блокуючи моно- і полісинаптичні рефлекси спинного мозку; вторинний механізм дії полягає в блокуванні вивільнення трансмітера шляхом блокади надходження іонів кальцію в синапси; знижує рефлекторну готовність у ретикулоспінальних шляхах стовбура мозку; підсилює периферичний кровообіг, що обумовлено слабкою спазмолітичною і антиадренергічною дією толперизону.
симптоматичне лікування м’язового спазму у дорослих після перенесеного інсульту.
дорослим залежно від індивідуальної потреби й переносимості p/os по 150-450 мг/добу, розподіливши на 3 прийоми.
гіперчутливість до препарату або подібного з ним за хімічним складом еперизону, міастенія гравіс, період годування груддю.
анемія, лімфаденопатія, р-ція гіперчутливості, анафілактична р-ція; анафілактичний шок, анорексія, полідипсія, безсоння, порушення сну; зниження активності, депресія; сплутаність свідомості, головний біль, запаморочення, сонливість; порушення уваги, тремор, судоми, гіпестезія, парестезія, летаргія, порушення зору; шум у вухах, вертиго (запаморочення); стенокардія, тахікардія, прискорене серцебиття, зниження АТ; брадикардія, гіпотонія; гіперемія шкіри; утруднення дихання, носова кровотеча, задишка; відчуття дискомфорту в животі, діарея, сухість слизової оболонки порожнини рота, диспепсія, нудота; болі в епігастрії, запор, метеоризм, блювання; пошкодження печінки легкого ступеня; алергічний дерматит, гіпергідроз, свербіж, кропив’янка, висип; м’язова слабкість, міалгія, болі в кінцівках; відчуття дискомфорту в кінцівках, остеопенія, енурез, протеїнурія, почервоніння у місці введення; астенія, дискомфорт, підвищена стомлюваність; відчуття сп’яніння, відчуття жару, дратівливість, спрага; відчуття дискомфорту в грудях, підвищення к-ції білірубіну в крові, зміна активності печінкових ферментів, зниження кількості тромбоцитів, лейкоцитоз; підвищення к-ції креатиніну в крові.