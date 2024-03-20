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Активні речовини — “Т”ТОЛПЕРІЗОН (TOLPERISONUM)

ТОЛПЕРІЗОН (TOLPERISONUM) Діюча речовина

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Знайдено: 10 препаратів
Мідокалм таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, № 30; Гедеон Ріхтер
Мідокалм Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, № 30 Гедеон Ріхтер
В 1196 аптеках
від 319,61 грн
Ціни в аптеках
Мідокалм таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 30; Гедеон Ріхтер
Мідокалм Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 30 Гедеон Ріхтер
В 947 аптеках
від 258,69 грн
Ціни в аптеках
Токката® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, блістер, № 30; Фармак
Токката® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, блістер, № 30 Фармак
В 908 аптеках
від 225,10 грн
Ціни в аптеках
Мідокалм розчин для ін'єкцій, 100 мг, ампула, 1 мл, № 5; Гедеон Ріхтер
Мідокалм Розчин для ін'єкцій, 100 мг, ампула, 1 мл, № 5 Гедеон Ріхтер
В 890 аптеках
від 290,55 грн
Ціни в аптеках
Толкімадо таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, блістер, № 30; Уорлд Медицин
Толкімадо Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, блістер, № 30 Уорлд Медицин
В 606 аптеках
від 223,15 грн
Ціни в аптеках
Толперіл-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Толперіл-Здоров'я Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 551 аптеці
від 178,50 грн
Ціни в аптеках
Толперіл-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Толперіл-Здоров'я Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 266 аптеках
від 153,77 грн
Ціни в аптеках
Толперіл-Здоров'я розчин для ін'єкцій, ампула, 1 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Толперіл-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, ампула, 1 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Мідостад таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; Технолог
Мідостад Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Технолог
Немає в наявності
Мідостад таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, блістер, № 30; Технолог
Мідостад Таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, блістер, № 30 Технолог
Немає в наявності

міорелаксант центральної дії, точний механізм дії якого невідомий; внаслідок мембраностабілізуючої та місцевоанестезуючої дії перешкоджає проведенню збудження в первинних аферентних волокнах, блокуючи моно- і полісинаптичні рефлекси спинного мозку; вторинний механізм дії полягає в блокуванні вивільнення трансмітера шляхом блокади надходження іонів кальцію в синапси; знижує рефлекторну готовність у ретикулоспінальних шляхах стовбура мозку; підсилює периферичний кровообіг, що обумовлено слабкою спазмолітичною і антиадренергічною дією толперизону.

симптоматичне лікування м’язового спазму у дорослих після перенесеного інсульту.

дорослим залежно від індивідуальної потреби й переносимості p/os по 150-450 мг/добу, розподіливши на 3 прийоми.

гіперчутливість до препарату або подібного з ним за хімічним складом еперизону, міастенія гравіс, період годування груддю.

анемія, лімфаденопатія, р-ція гіперчутливості, анафілактична р-ція; анафілактичний шок, анорексія, полідипсія, безсоння, порушення сну; зниження активності, депресія; сплутаність свідомості, головний біль, запаморочення, сонливість; порушення уваги, тремор, судоми, гіпестезія, парестезія, летаргія, порушення зору; шум у вухах, вертиго (запаморочення); стенокардія, тахікардія, прискорене серцебиття, зниження АТ; брадикардія, гіпотонія; гіперемія шкіри; утруднення дихання, носова кровотеча, задишка; відчуття дискомфорту в животі, діарея, сухість слизової оболонки порожнини рота, диспепсія, нудота; болі в епігастрії, запор, метеоризм, блювання; пошкодження печінки легкого ступеня; алергічний дерматит, гіпергідроз, свербіж, кропив’янка, висип; м’язова слабкість, міалгія, болі в кінцівках; відчуття дискомфорту в кінцівках, остеопенія, енурез, протеїнурія, почервоніння у місці введення; астенія, дискомфорт, підвищена стомлюваність; відчуття сп’яніння, відчуття жару, дратівливість, спрага; відчуття дискомфорту в грудях, підвищення к-ції білірубіну в крові, зміна активності печінкових ферментів, зниження кількості тромбоцитів, лейкоцитоз; підвищення к-ції креатиніну в крові.