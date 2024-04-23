фармакодинамічні параметри. Панкреатин — це ензимний препарат, вироблений з підшлункових залоз великої рогатої худоби та свиней. Містить у складі такі ферменти, як ліпаза, α-амілаза, трипсин і хімотрипсин, що розщеплюють у тонкій кишці білки, вуглеводи і жири, таким чином полегшуючи процеси перетравлення їжі. Це веде до кращого засвоєння поживних речовин та поліпшує функціональний статус ШКТ.

Фармакокінетичні параметри. Препарати панкреатину з ентеросолюбільним покриттям матюь захист від шлункового соку. Мікросфери у складі препарату панкреатину швидше перемішуються з їжою порівняно з таблетками. Повна лікувальна дія препаратів панкреатину реалізується у просвіті кишки, не потребуючи абсорбції. Ензими у складі панкреатину не потрапляють у системний кровотік, оскільки гідролізуються у ШКТ до пептидів та амінокислот, що потім всмоктуються. Невелика частка ензимів, які не піддалися протеолітичному травленню, виводиться з організму з каловими масами.