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Активні речовини — “П”ПАНКРЕАТИН* (PANCREATINUM*)

ПАНКРЕАТИН* (PANCREATINUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 42 препарати
Креон® 10 000 капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 150 мг, блістер у коробці, № 20; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Креон® 10 000 Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 150 мг, блістер у коробці, № 20 Абботт Лабораторіз ГмбХ
В 1249 аптеках
від 184,18 грн
Ціни в аптеках
Фестал® Нео 10000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, блістер, № 20; Опелла Хелскеа Україна
Фестал® Нео 10000 Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, блістер, № 20 Опелла Хелскеа Україна
В 1236 аптеках
від 97,41 грн
Ціни в аптеках
Креон® 25 000 капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 300 мг, блістер у коробці, № 20; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Креон® 25 000 Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 300 мг, блістер у коробці, № 20 Абботт Лабораторіз ГмбХ
В 1200 аптеках
від 369,59 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, блістер, № 50; Вітаміни
Панкреатин Форте Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, блістер, № 50 Вітаміни
В 1178 аптеках
від 71,31 грн
Ціни в аптеках
Креон® 10 000 капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 150 мг, флакон, № 50; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Креон® 10 000 Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 150 мг, флакон, № 50 Абботт Лабораторіз ГмбХ
В 1169 аптеках
від 394,90 грн
Ціни в аптеках
Мезим® форте 20000 таблетки кишково-розчинні, блістер, № 20; Berlin-Chemie AG
Мезим® форте 20000 Таблетки кишково-розчинні, блістер, № 20 Berlin-Chemie AG
В 1156 аптеках
від 210,80 грн
Ціни в аптеках
Креон® 25 000 капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 300 мг, флакон, № 50; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Креон® 25 000 Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 300 мг, флакон, № 50 Абботт Лабораторіз ГмбХ
В 1153 аптеках
від 719,19 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 250 мг, блістер, № 60; Вітаміни
Панкреатин Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 250 мг, блістер, № 60 Вітаміни
В 1133 аптеках
від 55,11 грн
Ціни в аптеках
Мезим® форте 10000 таблетки кишково-розчинні, блістер, № 20; Berlin-Chemie AG
Мезим® форте 10000 Таблетки кишково-розчинні, блістер, № 20 Berlin-Chemie AG
В 1106 аптеках
від 126,01 грн
Ціни в аптеках
Мезим® форте 10000 таблетки кишково-розчинні, блістер, № 10; Berlin-Chemie AG
Мезим® форте 10000 Таблетки кишково-розчинні, блістер, № 10 Berlin-Chemie AG
В 1030 аптеках
від 63,73 грн
Ціни в аптеках
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні, блістер, № 50; Технолог
Панкреазим 10000 Таблетки гастрорезистентні, блістер, № 50 Технолог
В 938 аптеках
від 128,50 грн
Ціни в аптеках
Панкреазим 10000 таблетки гастрорезистентні, блістер, № 20; Технолог
Панкреазим 10000 Таблетки гастрорезистентні, блістер, № 20 Технолог
В 875 аптеках
від 55,42 грн
Ціни в аптеках
Ерміталь 25000 капсули гастрорезистентні, № 20; Стада
Ерміталь 25000 Капсули гастрорезистентні, № 20 Стада
В 811 аптеці
від 385,85 грн
Ціни в аптеках
Панзинорм® 10000 капсули, № 21; КРКА
Панзинорм® 10000 Капсули, № 21 КРКА
В 796 аптеках
від 127,43 грн
Ціни в аптеках
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 30; КРКА
Панзинорм® Форте 20000 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 30 КРКА
В 785 аптеках
від 232,78 грн
Ціни в аптеках
Ерміталь 10000 капсули гастрорезистентні, № 20; Стада
Ерміталь 10000 Капсули гастрорезистентні, № 20 Стада
В 755 аптеках
від 203,08 грн
Ціни в аптеках
Панзинорм® 10000 капсули, № 84; КРКА
Панзинорм® 10000 Капсули, № 84 КРКА
В 724 аптеках
від 455,32 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин для дітей таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Вітаміни
Панкреатин для дітей Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Вітаміни
В 682 аптеках
від 40,98 грн
Ціни в аптеках
Ерміталь 10000 капсули гастрорезистентні, № 50; Стада
Ерміталь 10000 Капсули гастрорезистентні, № 50 Стада
В 629 аптеках
від 469,05 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 384 мг, блістер, № 50; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 384 мг, блістер, № 50 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 583 аптеках
від 91,99 грн
Ціни в аптеках
Креазим 10000 капсули тверді, кишково-розчинні, 0,14 г, блістер, № 20; Технолог
Креазим 10000 Капсули тверді, кишково-розчинні, 0,14 г, блістер, № 20 Технолог
В 509 аптеках
від 177,23 грн
Ціни в аптеках
Креазим 20000 капсули тверді, кишково-розчинні, 0,28 г, блістер, № 20; Технолог
Креазим 20000 Капсули тверді, кишково-розчинні, 0,28 г, блістер, № 20 Технолог
В 497 аптеках
від 260,04 грн
Ціни в аптеках
Мезим® капсули 25000 капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками, банка, № 20; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Мезим® капсули 25000 Капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками, банка, № 20 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 475 аптеках
від 310,40 грн
Ціни в аптеках
Фірулін 10000 капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 150 мг, блістер, № 20; Кусум Фарм
Фірулін 10000 Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 150 мг, блістер, № 20 Кусум Фарм
В 452 аптеках
від 101,22 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 250 мг, блістер, № 20; Вітаміни
Панкреатин Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 250 мг, блістер, № 20 Вітаміни
В 413 аптеках
від 20,40 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин 8000 таблетки гастрорезистентні, 0,24 г, блістер, № 50; Технолог
Панкреатин 8000 Таблетки гастрорезистентні, 0,24 г, блістер, № 50 Технолог
В 394 аптеках
від 81,06 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин 8000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,24 г, блістер, № 50; Тернофарм
Панкреатин 8000 Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,24 г, блістер, № 50 Тернофарм
В 308 аптеках
від 77,52 грн
Ціни в аптеках
Мезим® капсули 10000 капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками, банка, № 20; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Мезим® капсули 10000 Капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками, банка, № 20 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 290 аптеках
від 138,04 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин Форте таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, блістер, № 20; Вітаміни
Панкреатин Форте Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, блістер, № 20 Вітаміни
В 261 аптеці
від 37,45 грн
Ціни в аптеках
Панзинорм® Форте 20000 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 10; КРКА
Панзинорм® Форте 20000 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 10 КРКА
В 258 аптеках
від 108,61 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин 8000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,24 г, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 50; Тернофарм
Панкреатин 8000 Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,24 г, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 50 Тернофарм
В 87 аптеках
від 98,00 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 384 мг, блістер, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 384 мг, блістер, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 37 аптеках
від 46,05 грн
Ціни в аптеках
Ерміталь 36000 капсули гастрорезистентні, № 20; Стада
Ерміталь 36000 Капсули гастрорезистентні, № 20 Стада
В 35 аптеках
від 367,90 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин-Здоров'я таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,192 г, блістер, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Панкреатин-Здоров'я Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,192 г, блістер, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 24 аптеках
від 20,40 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин 8000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,24 г, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 50; Тернофарм
Панкреатин 8000 Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,24 г, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 50 Тернофарм
В 15 аптеках
від 83,60 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин 8000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,24 г, блістер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 50; Тернофарм
Панкреатин 8000 Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,24 г, блістер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 50 Тернофарм
В 10 аптеках
від 89,00 грн
Ціни в аптеках
Панкреатин-Здоров'я таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,192 г, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Панкреатин-Здоров'я Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 0,192 г, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Ерміталь 25000 капсули гастрорезистентні, № 50; Стада
Ерміталь 25000 Капсули гастрорезистентні, № 50 Стада
Немає в наявності
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 384 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 384 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Креон® 40 000 капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 400 мг, флакон, № 20; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Креон® 40 000 Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 400 мг, флакон, № 20 Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
Креон® 25 000 капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 300 мг, флакон, № 100; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Креон® 25 000 Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, 300 мг, флакон, № 100 Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
Панкреатин 8000 таблетки гастрорезистентні, 0,24 г, блістер, № 20; Технолог
Панкреатин 8000 Таблетки гастрорезистентні, 0,24 г, блістер, № 20 Технолог
Немає в наявності

фармакодинамічні параметри. Панкреатин — це ензимний препарат, вироблений з підшлункових залоз великої рогатої худоби та свиней. Містить у складі такі ферменти, як ліпаза, α-амілаза, трипсин і хімотрипсин, що розщеплюють у тонкій кишці білки, вуглеводи і жири, таким чином полегшуючи процеси перетравлення їжі. Це веде до кращого засвоєння поживних речовин та поліпшує функціональний статус ШКТ.
Фармакокінетичні параметри. Препарати панкреатину з ентеросолюбільним покриттям матюь захист від шлункового соку. Мікросфери у складі препарату панкреатину швидше перемішуються з їжою порівняно з таблетками. Повна лікувальна дія препаратів панкреатину реалізується у просвіті кишки, не потребуючи абсорбції. Ензими у складі панкреатину не потрапляють у системний кровотік, оскільки гідролізуються у ШКТ до пептидів та амінокислот, що потім всмоктуються. Невелика частка ензимів, які не піддалися протеолітичному травленню, виводиться з організму з каловими масами.

зовнішньосекреторна панкреатична недостатність (у пацієнтів із хронічним запаленням підшлункової залози, кістозним фіброзом, резекцією підшлункової залози або шлунка, обструкцією головної панкреатичної протоки, синдромом короткої кишки, спадковим гемохроматозом, целіакією, синдромом Золлінгера — Еллісона).

доза підбирається особово у кожному випадку відповідно до вираженості розладів процесу травлення і вмісту жиру в їжі. На прийом їжі застосовують 25 000–80 000 ОД ЄФ ліпази, при легкому перекусі — половину індивідуальної дози.
Загалом доза ліпази не повинна перевищувати 15 000−20 000 ОД ЄФ на 1 кг маси тіла на добу.

підвищена чутливість до будь-якої складової панкреатину.

розлади з боку ШКТ: абдомінальний біль; нудота, блювання, закреп, діарея; неприємні відчуття в епігастрії, підвищене газоутворення у кишечнику, обстипація; фіброзуюча колонопатія (при застосуванні у високих дозах при кістозному фіброзі).
Розлади з боку шкіри: екзантема; свербіж, кропив’янка.
Розлади з боку імунної системи: підвищена чутливість (реакції анафілаксії, набряк Квінке).
Розлади з боку респіраторної системи: спазм бронхіальної мускулатури, задишка.
Розлади з боку серця: підвищення ЧСС.
Інше: відчуття жару, загальна слабкість.

у разі застосуванні панкреатину у високих дозах потрібен моніторинг вмсту сечової кислоти в крові та сечі.

при сумісному прийомі з панкреатином:
антитромботичні препарати, антагоністи вітаміну К, ацетилсаліцилова кислота, неселективні інгібітори зворотного захвату моноамінів, акарбоза та міглітол: можливе ослаблення дії вказаних лікарських засобів;
М-холіноблокатори: можливе підсилення холінолітичної дії;
препарати заліза, фолієвої кислоти: можливе зниження абсорбції вказаних речовин;
антациди, що містять кальцію карбонат і/або магнію гідроксид; танін, алкоголь та засоби, що містять етанол: ймовірне зниження ефективності панкреатину;
циметидин: можливе підсилення ефекту панкреатину.

симптоми. Підвищення рівня сечової кислоти в крові та сечі; блювання, діарея, обстипація, подразнення ділянки навколо анусу. У педіатричних пацієнтів можливе виникнення закрепів.
Лікування симптоматичне. Введення рідини в достатньому об’ємі. Прийом лікарського засобу необхідно скасувати.