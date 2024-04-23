ПАНКРЕАТИН* (PANCREATINUM*) Діюча речовина
фармакодинамічні параметри. Панкреатин — це ензимний препарат, вироблений з підшлункових залоз великої рогатої худоби та свиней. Містить у складі такі ферменти, як ліпаза, α-амілаза, трипсин і хімотрипсин, що розщеплюють у тонкій кишці білки, вуглеводи і жири, таким чином полегшуючи процеси перетравлення їжі. Це веде до кращого засвоєння поживних речовин та поліпшує функціональний статус ШКТ.
Фармакокінетичні параметри. Препарати панкреатину з ентеросолюбільним покриттям матюь захист від шлункового соку. Мікросфери у складі препарату панкреатину швидше перемішуються з їжою порівняно з таблетками. Повна лікувальна дія препаратів панкреатину реалізується у просвіті кишки, не потребуючи абсорбції. Ензими у складі панкреатину не потрапляють у системний кровотік, оскільки гідролізуються у ШКТ до пептидів та амінокислот, що потім всмоктуються. Невелика частка ензимів, які не піддалися протеолітичному травленню, виводиться з організму з каловими масами.
зовнішньосекреторна панкреатична недостатність (у пацієнтів із хронічним запаленням підшлункової залози, кістозним фіброзом, резекцією підшлункової залози або шлунка, обструкцією головної панкреатичної протоки, синдромом короткої кишки, спадковим гемохроматозом, целіакією, синдромом Золлінгера — Еллісона).
доза підбирається особово у кожному випадку відповідно до вираженості розладів процесу травлення і вмісту жиру в їжі. На прийом їжі застосовують 25 000–80 000 ОД ЄФ ліпази, при легкому перекусі — половину індивідуальної дози.
Загалом доза ліпази не повинна перевищувати 15 000−20 000 ОД ЄФ на 1 кг маси тіла на добу.
підвищена чутливість до будь-якої складової панкреатину.
розлади з боку ШКТ: абдомінальний біль; нудота, блювання, закреп, діарея; неприємні відчуття в епігастрії, підвищене газоутворення у кишечнику, обстипація; фіброзуюча колонопатія (при застосуванні у високих дозах при кістозному фіброзі).
Розлади з боку шкіри: екзантема; свербіж, кропив’янка.
Розлади з боку імунної системи: підвищена чутливість (реакції анафілаксії, набряк Квінке).
Розлади з боку респіраторної системи: спазм бронхіальної мускулатури, задишка.
Розлади з боку серця: підвищення ЧСС.
Інше: відчуття жару, загальна слабкість.
у разі застосуванні панкреатину у високих дозах потрібен моніторинг вмсту сечової кислоти в крові та сечі.
при сумісному прийомі з панкреатином:
антитромботичні препарати, антагоністи вітаміну К, ацетилсаліцилова кислота, неселективні інгібітори зворотного захвату моноамінів, акарбоза та міглітол: можливе ослаблення дії вказаних лікарських засобів;
М-холіноблокатори: можливе підсилення холінолітичної дії;
препарати заліза, фолієвої кислоти: можливе зниження абсорбції вказаних речовин;
антациди, що містять кальцію карбонат і/або магнію гідроксид; танін, алкоголь та засоби, що містять етанол: ймовірне зниження ефективності панкреатину;
циметидин: можливе підсилення ефекту панкреатину.
симптоми. Підвищення рівня сечової кислоти в крові та сечі; блювання, діарея, обстипація, подразнення ділянки навколо анусу. У педіатричних пацієнтів можливе виникнення закрепів.
Лікування симптоматичне. Введення рідини в достатньому об’ємі. Прийом лікарського засобу необхідно скасувати.