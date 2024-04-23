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Активні речовини — “П”ПІРАЦЕТАМ (PIRACETAMUM)

ПІРАЦЕТАМ (PIRACETAMUM) Діюча речовина

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Знайдено: 25 препаратів
Пірацетам-Дарниця таблетки, 400 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 30; Дарниця ФФ
Пірацетам-Дарниця Таблетки, 400 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 30 Дарниця ФФ
В 891 аптеці
від 36,30 грн
Ціни в аптеках
Пірацетам-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, контурна чарункова упаковка, № 60; Дарниця ФФ
Пірацетам-Дарниця Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, контурна чарункова упаковка, № 60 Дарниця ФФ
В 826 аптеках
від 31,00 грн
Ціни в аптеках
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 800 мг, блістер, № 30; Егіс
Луцетам® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 800 мг, блістер, № 30 Егіс
В 814 аптеках
від 101,26 грн
Ціни в аптеках
Пірацетам-Дарниця розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Пірацетам-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 763 аптеках
від 50,90 грн
Ціни в аптеках
Ноотропіл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 800 мг, № 30; ЮСБ Фарма Сектор
Ноотропіл® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 800 мг, № 30 ЮСБ Фарма Сектор
В 684 аптеках
від 104,40 грн
Ціни в аптеках
Ноотропіл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1200 мг, № 20; ЮСБ Фарма Сектор
Ноотропіл® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1200 мг, № 20 ЮСБ Фарма Сектор
В 593 аптеках
від 140,56 грн
Ціни в аптеках
Пірацетам капсули, 0,4 г, № 60; Фармак
Пірацетам Капсули, 0,4 г, № 60 Фармак
В 487 аптеках
від 76,00 грн
Ціни в аптеках
Луцетам® розчин для ін'єкцій, 1 г, ампула, 5 мл, блістер, блістер, № 10; Егіс
Луцетам® Розчин для ін'єкцій, 1 г, ампула, 5 мл, блістер, блістер, № 10 Егіс
В 466 аптеках
від 121,10 грн
Ціни в аптеках
Пірацетам таблетки, 400 мг, блістер, № 60; Червона зірка
Пірацетам Таблетки, 400 мг, блістер, № 60 Червона зірка
В 371 аптеці
від 66,65 грн
Ціни в аптеках
Пірацетам розчин для ін'єкцій, 20 %, ампула, 10 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Фармак
Пірацетам Розчин для ін'єкцій, 20 %, ампула, 10 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Фармак
В 361 аптеці
від 54,80 грн
Ціни в аптеках
Пірацетам розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Корпорація Артеріум
Пірацетам Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Корпорація Артеріум
В 331 аптеці
від 55,86 грн
Ціни в аптеках
Пірацетам таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 60; Корпорація Артеріум
Пірацетам Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 60 Корпорація Артеріум
В 324 аптеках
від 33,93 грн
Ціни в аптеках
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1200 мг, блістер, № 20; Егіс
Луцетам® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1200 мг, блістер, № 20 Егіс
В 316 аптеках
від 168,25 грн
Ціни в аптеках
Ноотропіл® розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 12; ЮСБ Фарма Сектор
Ноотропіл® Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 12 ЮСБ Фарма Сектор
В 312 аптеках
від 177,30 грн
Ціни в аптеках
Луцетам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, флакон, № 60; Егіс
Луцетам® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, флакон, № 60 Егіс
В 234 аптеках
від 128,16 грн
Ціни в аптеках
Пірацетам розчин для ін'єкцій, 20 %, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Фармак
Пірацетам Розчин для ін'єкцій, 20 %, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Фармак
В 117 аптеках
від 83,61 грн
Ціни в аптеках
Луцетам® розчин для ін'єкцій, 3 г, ампула, 15 мл, блістер, блістер, № 4; Егіс
Луцетам® Розчин для ін'єкцій, 3 г, ампула, 15 мл, блістер, блістер, № 4 Егіс
В 46 аптеках
від 230,83 грн
Ціни в аптеках
Пірацетам таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 60; Борщагівський ХФЗ
Пірацетам Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 60 Борщагівський ХФЗ
В 38 аптеках
від 32,95 грн
Ціни в аптеках
Пірацетам-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 10 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Пірацетам-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 10 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 13 аптеках
від 56,52 грн
Ціни в аптеках
Пірацетам розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер, блістер, № 10; Лекхім-Харків
Пірацетам Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер, блістер, № 10 Лекхім-Харків
В 10 аптеках
від 62,50 грн
Ціни в аптеках
Пірацетам-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Пірацетам-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 8 аптеках
від 32,00 грн
Ціни в аптеках
Торацетам розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Торацетам Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 5 аптеках
від 124,68 грн
Ціни в аптеках
Пірацетам таблетки, 200 мг, блістер, № 60; Червона зірка
Пірацетам Таблетки, 200 мг, блістер, № 60 Червона зірка
В 23 аптеках інших міст
від 38,40 грн
Ціни в інших містах
Луцетам® розчин для ін'єкцій, 3 г, ампула, 15 мл, блістер, блістер, № 20; Егіс
Луцетам® Розчин для ін'єкцій, 3 г, ампула, 15 мл, блістер, блістер, № 20 Егіс
В 1 аптеці інших міст
від 793,51 грн
Ціни в інших містах
Пірацетам розчин для ін'єкцій, 20 %, ампула, 20 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Фармак
Пірацетам Розчин для ін'єкцій, 20 %, ампула, 20 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Фармак
Немає в наявності