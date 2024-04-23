ПІРАЦЕТАМ (PIRACETAMUM) Діюча речовина
Пірацетам-Дарниця Таблетки, 400 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 30 Дарниця ФФ
від 36,30 грн
Пірацетам-Дарниця Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, контурна чарункова упаковка, № 60 Дарниця ФФ
від 31,00 грн
Ноотропіл® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 800 мг, № 30 ЮСБ Фарма Сектор
від 104,40 грн
Ноотропіл® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1200 мг, № 20 ЮСБ Фарма Сектор
від 140,56 грн
від 76,00 грн
Пірацетам Таблетки, 400 мг, блістер, № 60 Червона зірка
від 66,65 грн
Пірацетам Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Корпорація Артеріум
від 55,86 грн
Пірацетам Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 60 Корпорація Артеріум
від 33,93 грн
Ноотропіл® Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 12 ЮСБ Фарма Сектор
від 177,30 грн
Пірацетам Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 60 Борщагівський ХФЗ
від 32,95 грн
Пірацетам-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 10 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 56,52 грн
Пірацетам Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер, блістер, № 10 Лекхім-Харків
від 62,50 грн
Пірацетам-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 32,00 грн
від 124,68 грн
Пірацетам Таблетки, 200 мг, блістер, № 60 Червона зірка
від 38,40 грн