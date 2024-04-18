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Активні речовини — “П”ПОВІДОН (POVIDONUM)

ПОВІДОН (POVIDONUM) Діюча речовина

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Знайдено: 52 препарати
Бетадин® розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з крапельницею, 30 мл, № 1; Егіс
Бетадин® Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з крапельницею, 30 мл, № 1 Егіс
В 1166 аптеках
від 132,81 грн
Ціни в аптеках
Бетадин® супозиторії вагінальні, 200 мг, блістер, № 14; Егіс
Бетадин® Супозиторії вагінальні, 200 мг, блістер, № 14 Егіс
В 1122 аптеках
від 223,67 грн
Ціни в аптеках
Бетадин® розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з крапельницею, 120 мл, № 1; Егіс
Бетадин® Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з крапельницею, 120 мл, № 1 Егіс
В 1072 аптеках
від 216,21 грн
Ціни в аптеках
Бетадин® мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1; Егіс
Бетадин® Мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1 Егіс
В 1040 аптеках
від 128,01 грн
Ціни в аптеках
Бетадин® розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з крапельницею, 1000 мл, № 1; Егіс
Бетадин® Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з крапельницею, 1000 мл, № 1 Егіс
В 416 аптеках
від 703,09 грн
Ціни в аптеках
Йодадін розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон, 30 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Йодадін Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон, 30 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 392 аптеках
від 87,95 грн
Ціни в аптеках
Йодадін розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон, 120 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Йодадін Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон, 120 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 363 аптеках
від 135,27 грн
Ціни в аптеках
Бетадин® супозиторії вагінальні, 200 мг, блістер, № 7; Егіс
Бетадин® Супозиторії вагінальні, 200 мг, блістер, № 7 Егіс
В 348 аптеках
від 149,25 грн
Ціни в аптеках
Йодіксол® спрей, контейнер, 30 г, з механічним насосом і розпилювачем, з мех. насосом і розпилювачем, № 1; Мікрофарм
Йодіксол® Спрей, контейнер, 30 г, з механічним насосом і розпилювачем, з мех. насосом і розпилювачем, № 1 Мікрофарм
В 240 аптеках
від 78,97 грн
Ціни в аптеках
Повидин супозиторії вагінальні, 0,3 г, блістер, № 5; Лекхім-Харків
Повидин Супозиторії вагінальні, 0,3 г, блістер, № 5 Лекхім-Харків
В 203 аптеках
від 83,93 грн
Ціни в аптеках
Віодін розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, укупорений насадкою та кришкою, укупор. насадк. та кришк., № 1; Віола
Віодін Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, укупорений насадкою та кришкою, укупор. насадк. та кришк., № 1 Віола
В 199 аптеках
від 123,26 грн
Ціни в аптеках
Віодін розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, з кришкою-піпеткою, з кришкою-піпеткою, № 1; Віола
Віодін Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, з кришкою-піпеткою, з кришкою-піпеткою, № 1 Віола
В 191 аптеці
від 82,50 грн
Ціни в аптеках
Віодін розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 1; Віола
Віодін Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 1 Віола
В 185 аптеках
від 104,50 грн
Ціни в аптеках
Бетавід розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон з насадкою та кришкою, 100 мл, тм магнолія, тм магнолія, № 1; Віола
Бетавід Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон з насадкою та кришкою, 100 мл, тм магнолія, тм магнолія, № 1 Віола
В 181 аптеці
від 168,11 грн
Ціни в аптеках
Бетавід розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон з кришкою-піпеткою, 30 мл, № 1; Віола
Бетавід Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон з кришкою-піпеткою, 30 мл, № 1 Віола
В 179 аптеках
від 112,04 грн
Ціни в аптеках
Віодін розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Віола
Віодін Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Віола
В 151 аптеці
від 125,00 грн
Ціни в аптеках
Віодін розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Віола
Віодін Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Віола
В 150 аптеках
від 120,00 грн
Ціни в аптеках
Раностоп® мазь, 10 %, туба, 40 г, № 1; Фітофарм
Раностоп® Мазь, 10 %, туба, 40 г, № 1 Фітофарм
В 143 аптеках
від 109,74 грн
Ціни в аптеках
Йодадін розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон, 120 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Йодадін Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон, 120 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 121 аптеці
від 209,00 грн
Ціни в аптеках
Йодадін розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон, 30 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Йодадін Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон, 30 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 96 аптеках
від 139,00 грн
Ціни в аптеках
Бетайод-Здоров'я розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Бетайод-Здоров'я Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 63 аптеках
від 76,77 грн
Ціни в аптеках
Вітадин розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон з кришкою-піпеткою, 30 мл, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; Віола
Вітадин Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон з кришкою-піпеткою, 30 мл, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 Віола
В 55 аптеках
від 125,30 грн
Ціни в аптеках
Повідон-йод Ваюм розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Ваюм-Фарм
Повідон-йод Ваюм Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Ваюм-Фарм
В 46 аптеках
від 131,50 грн
Ціни в аптеках
Бетайод-Здоров'я розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Бетайод-Здоров'я Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 41 аптеці
від 119,28 грн
Ціни в аптеках
Йод Печаєвський розчин для зовнішнього застосування, 10 %, банка з пробкою-крапельницею, 120 мл, № 1; Технолог
Йод Печаєвський Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, банка з пробкою-крапельницею, 120 мл, № 1 Технолог
В 35 аптеках
від 98,00 грн
Ціни в аптеках
Повідон-йод Ваюм розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1; Ваюм-Фарм
Повідон-йод Ваюм Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1 Ваюм-Фарм
В 34 аптеках
від 123,48 грн
Ціни в аптеках
Бетайод-Здоров'я розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею і кришкою, 1000 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Бетайод-Здоров'я Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею і кришкою, 1000 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 20 аптеках
від 383,08 грн
Ціни в аптеках
Віодін розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1; Віола
Віодін Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1 Віола
В 15 аптеках
від 133,50 грн
Ціни в аптеках
Йод Печаєвський розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон з пробкою-крапельницею, 30 мл, № 1; Технолог
Йод Печаєвський Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон з пробкою-крапельницею, 30 мл, № 1 Технолог
В 14 аптеках
від 30,25 грн
Ціни в аптеках
Раностоп® мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1; Фітофарм
Раностоп® Мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1 Фітофарм
В 13 аптеках
від 112,26 грн
Ціни в аптеках
Вет Комод® краплі очні, 20 мг/мл, контейнер багатодозовий, 10 мл, з насосом, з насосом, № 1; Урсафарм
Вет Комод® Краплі очні, 20 мг/мл, контейнер багатодозовий, 10 мл, з насосом, з насосом, № 1 Урсафарм
В 12 аптеках
від 358,70 грн
Ціни в аптеках
Бетайод-Здоров'я мазь, 100 мг/г, туба, 20 г, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Бетайод-Здоров'я Мазь, 100 мг/г, туба, 20 г, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 10 аптеках
від 63,93 грн
Ціни в аптеках
Браунодин розчин нашкірний, 7,5 %, флакон поліетиленовий, 250 мл, № 20; Б. Браун
Браунодин Розчин нашкірний, 7,5 %, флакон поліетиленовий, 250 мл, № 20 Б. Браун
В 8 аптеках
від 2248,78 грн
Ціни в аптеках
Віодін розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1; Віола
Віодін Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1 Віола
В 7 аптеках
від 98,40 грн
Ціни в аптеках
Вітадин розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон з кришкою-піпеткою, 30 мл, № 1; Віола
Вітадин Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон з кришкою-піпеткою, 30 мл, № 1 Віола
В 4 аптеках
від 127,10 грн
Ціни в аптеках
Йод Печаєвський розчин для зовнішнього застосування, 10 %, контейнер пластмасовий, 1000 мл, № 1; Технолог
Йод Печаєвський Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, контейнер пластмасовий, 1000 мл, № 1 Технолог
В 2 аптеках
від 549,00 грн
Ціни в аптеках
Браунодин розчин нашкірний, 7,5 %, флакон поліетиленовий, 100 мл, № 1; Б. Браун
Браунодин Розчин нашкірний, 7,5 %, флакон поліетиленовий, 100 мл, № 1 Б. Браун
В 2 аптеках
від 65,98 грн
Ціни в аптеках
Віодін розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм а+, тм а+, № 1; Віола
Віодін Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм а+, тм а+, № 1 Віола
В 2 аптеках
від 73,60 грн
Ціни в аптеках
Йодадін розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон, 120 мл, в пачці, в пачці, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Йодадін Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон, 120 мл, в пачці, в пачці, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 1 аптеці
від 198,85 грн
Ціни в аптеках
Віодін розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, тм а+, тм а+, № 1; Віола
Віодін Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, тм а+, тм а+, № 1 Віола
В 1 аптеці
від 119,60 грн
Ціни в аптеках
Раностоп® розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з пробкою-крапельницею, 50 мл, № 1; Фітофарм
Раностоп® Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з пробкою-крапельницею, 50 мл, № 1 Фітофарм
В 1 аптеці інших міст
від 122,03 грн
Ціни в інших містах
Раностоп® розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з пробкою-крапельницею, 100 мл, № 1; Фітофарм
Раностоп® Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон з пробкою-крапельницею, 100 мл, № 1 Фітофарм
В 1 аптеці інших міст
від 149,27 грн
Ціни в інших містах
Йодадін розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон, 30 мл, в пачці, в пачці, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Йодадін Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон, 30 мл, в пачці, в пачці, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 1 аптеці інших міст
від 152,70 грн
Ціни в інших містах
Віодін розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм expert pharma, тм expert pharma, № 1; Віола
Віодін Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм expert pharma, тм expert pharma, № 1 Віола
В 1 аптеці інших міст
від 107,40 грн
Ціни в інших містах
Повідон-йод лінімент, 10 %, туба, 30 г, в пачці, в пачці, № 1; Борщагівський ХФЗ
Повідон-йод Лінімент, 10 %, туба, 30 г, в пачці, в пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
Бетайод-Фармекс песарії, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 14; Здоров'я ФК
Бетайод-Фармекс Песарії, 200 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 14 Здоров'я ФК
Немає в наявності
Йод Печаєвський розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон з пробкою-крапельницею, 100 мл, № 1; Технолог
Йод Печаєвський Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон з пробкою-крапельницею, 100 мл, № 1 Технолог
Немає в наявності
Віодін розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 1000 мл, з кришкою, з кришкою, № 1; Віола
Віодін Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 1000 мл, з кришкою, з кришкою, № 1 Віола
Немає в наявності
Повідон-йод Ваюм розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 500 мл, № 1; Ваюм-Фарм
Повідон-йод Ваюм Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 500 мл, № 1 Ваюм-Фарм
Немає в наявності
Віодін розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм san farma, тм san farma, № 1; Віола
Віодін Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм san farma, тм san farma, № 1 Віола
Немає в наявності
Віодін розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, тм expert pharma, тм expert pharma, № 1; Віола
Віодін Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, тм expert pharma, тм expert pharma, № 1 Віола
Немає в наявності
Бетавід розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон з кришкою-піпеткою, 30 мл, тм магнолія, тм магнолія, № 1; Віола
Бетавід Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон з кришкою-піпеткою, 30 мл, тм магнолія, тм магнолія, № 1 Віола
Немає в наявності