ПОВІДОН (POVIDONUM) Діюча речовина
від 223,67 грн
від 128,01 грн
Йодадін Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон, 30 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 87,95 грн
Йодадін Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон, 120 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 135,27 грн
від 149,25 грн
Повидин Супозиторії вагінальні, 0,3 г, блістер, № 5 Лекхім-Харків
від 83,93 грн
від 112,04 грн
від 109,74 грн
Йодадін Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон, 120 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 209,00 грн
Йодадін Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон, 30 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 139,00 грн
Бетайод-Здоров'я Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 76,77 грн
від 131,50 грн
Бетайод-Здоров'я Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 119,28 грн
від 123,48 грн
Бетайод-Здоров'я Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон з пробкою-крапельницею і кришкою, 1000 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 383,08 грн
від 112,26 грн
Вет Комод® Краплі очні, 20 мг/мл, контейнер багатодозовий, 10 мл, з насосом, з насосом, № 1 Урсафарм
від 358,70 грн
Бетайод-Здоров'я Мазь, 100 мг/г, туба, 20 г, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 63,93 грн
від 2248,78 грн
від 127,10 грн
від 65,98 грн
від 73,60 грн
Йодадін Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон, 120 мл, в пачці, в пачці, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 198,85 грн
від 119,60 грн
Йодадін Розчин для зовнішнього та місцевого застосування, 10 %, флакон, 30 мл, в пачці, в пачці, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 152,70 грн
Йод Печаєвський Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон з пробкою-крапельницею, 100 мл, № 1 Технолог
Немає в наявності
Віодін Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 1000 мл, з кришкою, з кришкою, № 1 Віола
Немає в наявності
Віодін Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм san farma, тм san farma, № 1 Віола
Немає в наявності
Віодін Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, тм expert pharma, тм expert pharma, № 1 Віола
Немає в наявності
Бетавід Розчин нашкірний, 100 мг/мл, флакон з кришкою-піпеткою, 30 мл, тм магнолія, тм магнолія, № 1 Віола
Немає в наявності