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Бетайод-Здоров'я мазь 100 мг/г туба 20 г, №1 - Київ (540924) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
72,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (29)
72,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (32)
71,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
79,99
Економія: -16,06 грн
63,93 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (2)
69,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Всього: упаковка (1)
74,89
Економія: -10,96 грн
63,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
Всього: упаковка (3)
82,99
Економія: -19,06 грн
63,93 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (4)
74,80 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (2)
66,00
Економія: -1,98 грн
64,02 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
70,01 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (2)
85,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коцюбинське, вул. Доківська, 1
Всього: упаковка (1)
91,50
Економія: -27,57 грн
63,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (3)
77,99
Економія: -14,06 грн
63,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Всього: упаковка (2)
78,64
Економія: -14,71 грн
63,93 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Всього: упаковка (1)
66,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Доценка, 2
Всього: упаковка (1)
68,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
Всього: упаковка (1)
66,67 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Коростень, вул. Грушевського, 20
Всього: упаковка (1)
69,50
Економія: -2,08 грн
67,42 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
66,00
Економія: -1,98 грн
64,02 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
67,14 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (1)
70,50
Економія: -4,23 грн
66,27 грн