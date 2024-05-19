Бетайод-Здоров'я мазь 100 мг/г туба 20 г, №1 - Київ (540924) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (29)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (32)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
Аптека24
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коцюбинське, вул. Доківська, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Доценка, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Коростень, вул. Грушевського, 20
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29