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Список виробниківТТОВ "Др. Редді'с Лабораторіз"

Виробник: ТОВ "Др. Редді'с Лабораторіз"

08320, с. Велика Олександрівка, Бориспільський р-н, Київська обл.
+38 (044) 492-31-73
+38 (044) 492-31-74
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Знайдено: 7 препаратів
Вікс Актив Бальзам з ментолом та евкаліптом мазь, банка, 25 г, № 1; Проктер енд Гембл Мануфактуринг
Вікс Актив Бальзам з ментолом та евкаліптом Мазь, банка, 25 г, № 1 Проктер енд Гембл Мануфактуринг
В 1 аптеці інших міст
від 74,33 грн
Ціни в інших містах
Вікс Актив Синекс спрей назальний, 0,05 %, флакон, 15 мл, № 1; Teva Czech Industries s.r.o.
Вікс Актив Синекс Спрей назальний, 0,05 %, флакон, 15 мл, № 1 Teva Czech Industries s.r.o.
В 626 аптеках
від 140,21 грн
Ціни в аптеках
Вікс Антигрип Комплекс порошок для орального розчину, саше, № 10; Рафтон Лабораторіз
Вікс Антигрип Комплекс Порошок для орального розчину, саше, № 10 Рафтон Лабораторіз
В 1167 аптеках
від 235,15 грн
Ціни в аптеках
Вікс Антигрип Макс порошок для орального розчину, саше, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 10; Рафтон Лабораторіз
Вікс Антигрип Макс Порошок для орального розчину, саше, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 10 Рафтон Лабораторіз
В 1103 аптеках
від 213,82 грн
Ціни в аптеках
ФЕМОЗИТОЛ ДУО порошок, саше, 3 г, № 20; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
ФЕМОЗИТОЛ ДУО Порошок, саше, 3 г, № 20 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 388 аптеках
від 601,49 грн
Ціни в аптеках
Вікс Актив Бальзам з ментолом та евкаліптом мазь, банка, 50 г, № 1; Проктер енд Гембл Мануфактуринг
Вікс Актив Бальзам з ментолом та евкаліптом Мазь, банка, 50 г, № 1 Проктер енд Гембл Мануфактуринг
Немає в наявності
Ферровью капсули, № 30; Ліконса
Ферровью Капсули, № 30 Ліконса
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
08320, с. Велика Олександрівка, Бориспільський р-н, Київська обл.
+38 (044) 492-31-73
+38 (044) 492-31-74
Знайдено: 7 препаратів
Вікс Актив Бальзам з ментолом та евкаліптом мазь, банка, 25 г, № 1; Проктер енд Гембл Мануфактуринг
Вікс Актив Бальзам з ментолом та евкаліптом Мазь, банка, 25 г, № 1 Проктер енд Гембл Мануфактуринг
В 1 аптеці інших міст
від 74,33 грн
Ціни в інших містах
Вікс Актив Синекс спрей назальний, 0,05 %, флакон, 15 мл, № 1; Teva Czech Industries s.r.o.
Вікс Актив Синекс Спрей назальний, 0,05 %, флакон, 15 мл, № 1 Teva Czech Industries s.r.o.
В 626 аптеках
від 140,21 грн
Ціни в аптеках
Вікс Антигрип Комплекс порошок для орального розчину, саше, № 10; Рафтон Лабораторіз
Вікс Антигрип Комплекс Порошок для орального розчину, саше, № 10 Рафтон Лабораторіз
В 1167 аптеках
від 235,15 грн
Ціни в аптеках
Вікс Антигрип Макс порошок для орального розчину, саше, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 10; Рафтон Лабораторіз
Вікс Антигрип Макс Порошок для орального розчину, саше, зі смаком лимону, зі смаком лимону, № 10 Рафтон Лабораторіз
В 1103 аптеках
від 213,82 грн
Ціни в аптеках
ФЕМОЗИТОЛ ДУО порошок, саше, 3 г, № 20; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
ФЕМОЗИТОЛ ДУО Порошок, саше, 3 г, № 20 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 388 аптеках
від 601,49 грн
Ціни в аптеках
Вікс Актив Бальзам з ментолом та евкаліптом мазь, банка, 50 г, № 1; Проктер енд Гембл Мануфактуринг
Вікс Актив Бальзам з ментолом та евкаліптом Мазь, банка, 50 г, № 1 Проктер енд Гембл Мануфактуринг
Немає в наявності
Ферровью капсули, № 30; Ліконса
Ферровью Капсули, № 30 Ліконса
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції