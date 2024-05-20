застосовують в/в інфузійно та болюсно ін’єкц.; доза та тривалість лікування залежать від виду збудника хвороби, тяжкості захворювання та індивідуальної чутливості пацієнта; у дозі до 2 г 3 р/добу у дорослих та дітей з масою тіла більше 50 кг та у дозі до 40 мг/кг 3 р/добу у дітей підходить для лікування деяких видів інфекцій, таких як госпітальні інфекції, викликані Pseudomonas aeruginosa або Acinetobacter spp.; дорослим та дітям з масою тіла більше 50 кг при пневмонії (негоспітальної, госпітальної): 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год.; бронхолегеневій інфекції при муковісцидозі: 2 г як одноразова доза для введення кожні 8 год.; ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів: 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год.; ускладнених інтраабдомінальних інфекціях: 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год.; інфекціях під час пологів і післяпологових інфекціях: 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год; ускладнених інфекціях шкіри і м’яких тканин: 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год; г. бактеріальому менінгіті: 2 г як одноразова доза для введення кожні 8 год.; для лікування пацієнтів з фібрильною нейтропенією: 1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год.; тривалість введення в/в інфузії - 15-30 хв., болюсної ін’єкції - 5 хв.; для дітей 3 міс.-11 років і з масою тіла до 50 кг при пневмонії (негоспітальної чи госпітальної): 10-20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год.; бронхолегеневій інфекції при муковісцидозі: 40 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год.; ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів: 10-20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год; ускладнених інтраабдомінальних інфекціях: 10-20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год; ускладнених інфекціях шкіри і м’яких тканин: 10-20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год.; г. бактеріальому менінгіті: 40 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год.; для лікування пацієнтів з фібрильною нейтропенією: 20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год.; дітям застосовувати у вигляді в/в інфузії тривалістю 15-30 хв., дози меропенему до 20 мг/кг можуть бути введені у вигляді в/в болюсної ін’єкції протягом приблизно 5 хв.; дітям з масою тіла більше 50 кг застосовувати дозу, як для дорослих пацієнтів .