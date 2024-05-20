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Активні речовини — “М”МЕРОПЕНЕМ (MEROPENEMUM)

МЕРОПЕНЕМ (MEROPENEMUM) Діюча речовина

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Знайдено: 32 препарати
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10; Містрал Кепітал Менеджмент
Меропенем-Віста Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10 Містрал Кепітал Менеджмент
В 153 аптеках
від 1214,95 грн
Ціни в аптеках
Меронем порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10; Пфайзер Інк.
Меронем Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10 Пфайзер Інк.
В 52 аптеках
від 3938,91 грн
Ціни в аптеках
Мепенам порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Київмедпрепарат
Мепенам Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Київмедпрепарат
В 30 аптеках
від 314,67 грн
Ціни в аптеках
Меропенем-Дарниця порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій, 1000 мг, флакон, № 1; Дарниця ФФ
Меропенем-Дарниця Порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій, 1000 мг, флакон, № 1 Дарниця ФФ
В 21 аптеці
від 348,80 грн
Ціни в аптеках
Меробак порошок для приготування розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10; Містрал Кепітал Менеджмент
Меробак Порошок для приготування розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10 Містрал Кепітал Менеджмент
В 20 аптеках
від 4516,11 грн
Ціни в аптеках
Меропенем-Віста порошок для розчину для ін'єкцій, 500 мг, флакон, № 10; Містрал Кепітал Менеджмент
Меропенем-Віста Порошок для розчину для ін'єкцій, 500 мг, флакон, № 10 Містрал Кепітал Менеджмент
В 19 аптеках
від 1400,93 грн
Ціни в аптеках
Меропенем порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон у пачці, № 1; Лекхім-Харків
Меропенем Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон у пачці, № 1 Лекхім-Харків
В 15 аптеках
від 318,21 грн
Ціни в аптеках
Європенем порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 10; Euro Lifecare
Європенем Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 11 аптеках
від 2387,85 грн
Ціни в аптеках
Демопенем® порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Абрил Формулейшнз
Демопенем® Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Абрил Формулейшнз
В 8 аптеках
від 324,85 грн
Ціни в аптеках
Медопенем порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 1000 мг, флакон, № 1; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медопенем Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 1000 мг, флакон, № 1 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 6 аптеках
від 484,51 грн
Ціни в аптеках
Аріс порошок для розчину для інфузій, 1 г, флакон, 30 мл, № 1; САН
Аріс Порошок для розчину для інфузій, 1 г, флакон, 30 мл, № 1 САН
В 6 аптеках
від 464,36 грн
Ціни в аптеках
Європенем порошок для приготування ін'єкційного розчину, 500 мг, флакон, № 10; Euro Lifecare
Європенем Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 500 мг, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 6 аптеках
від 2440,80 грн
Ціни в аптеках
Ексипенем порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Ексір Фармасьютикал
Ексипенем Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Ексір Фармасьютикал
В 5 аптеках
від 209,23 грн
Ціни в аптеках
Меронем порошок для розчину для ін'єкцій, 500 мг, флакон, № 10; Пфайзер Інк.
Меронем Порошок для розчину для ін'єкцій, 500 мг, флакон, № 10 Пфайзер Інк.
В 4 аптеках
від 2546,62 грн
Ціни в аптеках
Меробоцид порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, в пачці, в пачці, № 1; Борщагівський ХФЗ
Меробоцид Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, в пачці, в пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 3 аптеках
від 261,35 грн
Ціни в аптеках
Меропенем-МБ порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 1 г, флакон, № 1; М.Біотек Лтд.
Меропенем-МБ Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 1 г, флакон, № 1 М.Біотек Лтд.
В 2 аптеках
від 281,20 грн
Ціни в аптеках
Європенем порошок для приготування ін'єкційного розчину, 500 мг, флакон, № 1; Euro Lifecare
Європенем Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 500 мг, флакон, № 1 Euro Lifecare
Немає в наявності
Європенем порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 1; Euro Lifecare
Європенем Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 1 Euro Lifecare
Немає в наявності
Іфем порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Ананта Медікеар
Іфем Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Ананта Медікеар
Немає в наявності
Макпенем порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Маклеодс Фармасьютикалс
Макпенем Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Мерограм порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Ауробіндо Фарма
Мерограм Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Меробоцид порошок для розчину для ін'єкцій, 500 мг, флакон, № 1; Борщагівський ХФЗ
Меробоцид Порошок для розчину для ін'єкцій, 500 мг, флакон, № 1 Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
Діапенем порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій, 1000 мг, флакон, № 10; М.Біотек Лтд.
Діапенем Порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій, 1000 мг, флакон, № 10 М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
Мепенам порошок для розчину для ін'єкцій, 0,5 г, флакон, № 1; Київмедпрепарат
Мепенам Порошок для розчину для ін'єкцій, 0,5 г, флакон, № 1 Київмедпрепарат
Немає в наявності
Бренем 1000 порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Brooks Laboratories Ltd
Бренем 1000 Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Brooks Laboratories Ltd
Немає в наявності
Меропенем порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон у пачці, № 10; Лекхім-Харків
Меропенем Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон у пачці, № 10 Лекхім-Харків
Немає в наявності
Меробак порошок для приготування розчину для ін'єкцій, 500 мг, флакон, № 10; Містрал Кепітал Менеджмент
Меробак Порошок для приготування розчину для ін'єкцій, 500 мг, флакон, № 10 Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Мепенам порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10; Київмедпрепарат
Мепенам Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10 Київмедпрепарат
Немає в наявності
Мепенам порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 40; Київмедпрепарат
Мепенам Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 40 Київмедпрепарат
Немає в наявності
Макпенем 1000 порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Маклеодс Фармасьютикалс
Макпенем 1000 Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Меропенем порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 50; Белітрейд
Меропенем Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 50 Белітрейд
Немає в наявності
Діапенем 1г порошок для приготування розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10; М.Біотек Лтд.
Діапенем 1г Порошок для приготування розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10 М.Біотек Лтд.
Немає в наявності

б/ц дія шляхом інгібування синтезу стінок бактеріальних клітин у Гр (+) і Гр (-) бактерій шляхом зв’язування з білками, що зв’язують пеніцилін; чутливі Гр (+) аероби: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus (метицилін чутливий), Staphylococcus species (метицилін чутливий), у т. ч. Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae (група В), група Streptococcus milleri (S. anginosus, S. constellatus та S. intermedius), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (група А); Гр (-) аероби: Citrobacter freudii, Citrobacter koseri, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Neisseria meningitides, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia marcescens; Гр (+) анаероби, Clostridium perfringens, Peptoniphilus asaccharolyticus, Peptostreptococcus species (у т. ч. P. micros, P. anaerobius, P. magnus); Гр (-) анаероби: Bacteroides caccae, група Bacteroides fragilis, Prevotella bivia, Prevotella disiens; види, для яких набута резистентність може бути проблемою: Гр (+) аероби: Enterococcus faecium; Гр (-) аероби: Acinetobacter species, Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa; резистентні м/о: Гр (-) аероби: Stenotrophomonas maltophilia, Legionella species; інші м/о: Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetii, Mycoplasma pneumoniae.

лікування інфекцій у дорослих і дітей віком від 3 міс.: пневмонії (негоспітальної та госпітальної пневмонії ); бронхолегеневих інфекцій при муковісцидозі; ускладнених інфекцій сечовивідних шляхів; ускладнених інтраабдомінальних інфекцій; інфекцій під час пологів і післяпологових інфекцій; ускладнених інфекцій шкіри і м’яких тканин; г. бактеріального менінгіту; лікування пацієнтів з нейтропенією і лихоманкою при підозрі на бактеріальну інфекцію.

застосовують в/в інфузійно та болюсно ін’єкц.; доза та тривалість лікування залежать від виду збудника хвороби, тяжкості захворювання та індивідуальної чутливості пацієнта; у дозі до 2 г 3 р/добу у дорослих та дітей з масою тіла більше 50 кг та у дозі до 40 мг/кг 3 р/добу у дітей підходить для лікування деяких видів інфекцій, таких як госпітальні інфекції, викликані Pseudomonas aeruginosa або Acinetobacter spp.; дорослим та дітям з масою тіла більше 50 кг при пневмонії (негоспітальної, госпітальної): 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год.; бронхолегеневій інфекції при муковісцидозі: 2 г як одноразова доза для введення кожні 8 год.; ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів: 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год.; ускладнених інтраабдомінальних інфекціях: 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год.; інфекціях під час пологів і післяпологових інфекціях: 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год; ускладнених інфекціях шкіри і м’яких тканин: 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год; г. бактеріальому менінгіті: 2 г як одноразова доза для введення кожні 8 год.; для лікування пацієнтів з фібрильною нейтропенією: 1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год.; тривалість введення в/в інфузії - 15-30 хв., болюсної ін’єкції - 5 хв.; для дітей 3 міс.-11 років і з масою тіла до 50 кг при пневмонії (негоспітальної чи госпітальної): 10-20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год.; бронхолегеневій інфекції при муковісцидозі: 40 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год.; ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів: 10-20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год; ускладнених інтраабдомінальних інфекціях: 10-20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год; ускладнених інфекціях шкіри і м’яких тканин: 10-20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год.; г. бактеріальому менінгіті: 40 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год.; для лікування пацієнтів з фібрильною нейтропенією: 20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год.; дітям застосовувати у вигляді в/в інфузії тривалістю 15-30 хв., дози меропенему до 20 мг/кг можуть бути введені у вигляді в/в болюсної ін’єкції протягом приблизно 5 хв.; дітям з масою тіла більше 50 кг застосовувати дозу, як для дорослих пацієнтів .

гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, до будь-якого іншого АБЗ групи карбапенемів, тяжка підвищена чутливість (анафілактичні реакції, тяжкі реакції з боку шкіри) до будь-якого іншого типу β-лактамного АБЗ (пеніцилінів або цефалоспоринів).

оральний та вагінальний кандидоз; тромбоцитемія, еозинофілія, тромбоцитопенія, лейкопенія, нейтропенія; головний біль, парестезії, судоми; діарея, блювання, нудота, біль у животі; підвищення рівнів трансаміназ, ЛФ, ЛДГ, білірубіну в крові, висип, свербіж, кропив’янка; підвищення рівнів креатиніну та сечовини в крові, запалення, біль, тромбофлебіт; частота невідома: агранулоцитоз, гемолітична анемія; ангіоневротичний набряк, анафілактична реакція; коліт, асоційований із застосуванням а/б; токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема; біль у місці ін’єкц.