МЕРОПЕНЕМ (MEROPENEMUM) Діюча речовина
б/ц дія шляхом інгібування синтезу стінок бактеріальних клітин у Гр (+) і Гр (-) бактерій шляхом зв’язування з білками, що зв’язують пеніцилін; чутливі Гр (+) аероби: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus (метицилін чутливий), Staphylococcus species (метицилін чутливий), у т. ч. Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae (група В), група Streptococcus milleri (S. anginosus, S. constellatus та S. intermedius), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (група А); Гр (-) аероби: Citrobacter freudii, Citrobacter koseri, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Neisseria meningitides, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia marcescens; Гр (+) анаероби, Clostridium perfringens, Peptoniphilus asaccharolyticus, Peptostreptococcus species (у т. ч. P. micros, P. anaerobius, P. magnus); Гр (-) анаероби: Bacteroides caccae, група Bacteroides fragilis, Prevotella bivia, Prevotella disiens; види, для яких набута резистентність може бути проблемою: Гр (+) аероби: Enterococcus faecium; Гр (-) аероби: Acinetobacter species, Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa; резистентні м/о: Гр (-) аероби: Stenotrophomonas maltophilia, Legionella species; інші м/о: Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetii, Mycoplasma pneumoniae.
лікування інфекцій у дорослих і дітей віком від 3 міс.: пневмонії (негоспітальної та госпітальної пневмонії ); бронхолегеневих інфекцій при муковісцидозі; ускладнених інфекцій сечовивідних шляхів; ускладнених інтраабдомінальних інфекцій; інфекцій під час пологів і післяпологових інфекцій; ускладнених інфекцій шкіри і м’яких тканин; г. бактеріального менінгіту; лікування пацієнтів з нейтропенією і лихоманкою при підозрі на бактеріальну інфекцію.
застосовують в/в інфузійно та болюсно ін’єкц.; доза та тривалість лікування залежать від виду збудника хвороби, тяжкості захворювання та індивідуальної чутливості пацієнта; у дозі до 2 г 3 р/добу у дорослих та дітей з масою тіла більше 50 кг та у дозі до 40 мг/кг 3 р/добу у дітей підходить для лікування деяких видів інфекцій, таких як госпітальні інфекції, викликані Pseudomonas aeruginosa або Acinetobacter spp.; дорослим та дітям з масою тіла більше 50 кг при пневмонії (негоспітальної, госпітальної): 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год.; бронхолегеневій інфекції при муковісцидозі: 2 г як одноразова доза для введення кожні 8 год.; ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів: 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год.; ускладнених інтраабдомінальних інфекціях: 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год.; інфекціях під час пологів і післяпологових інфекціях: 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год; ускладнених інфекціях шкіри і м’яких тканин: 500 мг-1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год; г. бактеріальому менінгіті: 2 г як одноразова доза для введення кожні 8 год.; для лікування пацієнтів з фібрильною нейтропенією: 1 г як одноразова доза для введення кожні 8 год.; тривалість введення в/в інфузії - 15-30 хв., болюсної ін’єкції - 5 хв.; для дітей 3 міс.-11 років і з масою тіла до 50 кг при пневмонії (негоспітальної чи госпітальної): 10-20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год.; бронхолегеневій інфекції при муковісцидозі: 40 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год.; ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів: 10-20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год; ускладнених інтраабдомінальних інфекціях: 10-20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год; ускладнених інфекціях шкіри і м’яких тканин: 10-20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год.; г. бактеріальому менінгіті: 40 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год.; для лікування пацієнтів з фібрильною нейтропенією: 20 мг/кг як одноразова доза для введення кожні 8 год.; дітям застосовувати у вигляді в/в інфузії тривалістю 15-30 хв., дози меропенему до 20 мг/кг можуть бути введені у вигляді в/в болюсної ін’єкції протягом приблизно 5 хв.; дітям з масою тіла більше 50 кг застосовувати дозу, як для дорослих пацієнтів .
гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин, до будь-якого іншого АБЗ групи карбапенемів, тяжка підвищена чутливість (анафілактичні реакції, тяжкі реакції з боку шкіри) до будь-якого іншого типу β-лактамного АБЗ (пеніцилінів або цефалоспоринів).
оральний та вагінальний кандидоз; тромбоцитемія, еозинофілія, тромбоцитопенія, лейкопенія, нейтропенія; головний біль, парестезії, судоми; діарея, блювання, нудота, біль у животі; підвищення рівнів трансаміназ, ЛФ, ЛДГ, білірубіну в крові, висип, свербіж, кропив’янка; підвищення рівнів креатиніну та сечовини в крові, запалення, біль, тромбофлебіт; частота невідома: агранулоцитоз, гемолітична анемія; ангіоневротичний набряк, анафілактична реакція; коліт, асоційований із застосуванням а/б; токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема; біль у місці ін’єкц.