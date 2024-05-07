ЛІНЕЗОЛІД (LINEZOLIDUM) Діюча речовина
синтетичний АБЗ; селективно інгібує синтез білка в бактеріях; активний відносно аеробних Гр (+), деяких Гр (-) та анаеробних м/о.
лікування інфекцій, спричинених чутливими штамами анаеробних або аеробних Гр (+) м/о, включаючи інфекції, що супроводжуються бактеріємією: нозокоміальна пневмонія; негоспітальна пневмонія; ускладнені інфекції шкіри та її структур, зокрема інфекції на фоні діабетичної стопи без супутнього остеомієліту, спричинені Staphylococcus aureus (метицилінчутливими та метицилінрезистентними ізолятами), Streptococcus pyogenes або Streptococcus agalactiae; неускладнені інфекції шкіри та її структур, спричинені Staphylococcus aureus (тільки метицилінчутливими ізолятами) або Streptococcus pyogenes; інфекції, спричинені ентерококами, включаючи резистентні до ванкоміцину штами Enterococcus faecium та faecalis; якщо збудники інфекції включають Гр (-) м/о, клінічно показане призначення комбінованої терапії.
пацієнти, лікування яких було розпочато з призначення в/в інфузії, можуть бути переведені на р/os лікування; для лікування госпітальної та негоспітальної пневмонії, ускладнених інфекцій шкіри та її структур дорослим та дітям (віком від 12 років і старше) призначають в/в або р/os по 600 мг кожні 12 год; дітям (від народження до 11 років) в/в по 10 мг/кг, тривалість лікування - 10-14 діб; для лікування інфекції, спричиненої Enterococcus faecium, резистентної до ванкоміцину (інфекції, які супроводжуються бактеріємією) дорослим та дітям (віком від 12 років і старше) призначають в/в або р/os по 600 мг кожні 12 год; дітям (від народження до 11 років) в/в по 10 мг/кг, тривалість лікування - 14-28 діб; для лікування неускладнених інфекцій шкіри та її структур дорослим та дітям від 12 років призначають р/os по 600 мг кожні 12 год, дітям 5- 11 років - 10 мг/кг кожні 12 год; <5 років - 10 мг/кг кожні 8 год, тривалість лікування - 10-14 діб; МДД для дорослих і дітей - не вище 600 мг 2 р/добу; в/в інфузія здійснюється протягом 30-120 хв.
гіперчутливість до лінезоліду або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; пацієнти, які приймають будь-які ЛЗ, що пригнічують МАО А та В (фенелзин, ізокарбоксазид, селегілін, моклобемід) або протягом 2 тижнів після прийому таких ЛЗ; пацієнти з супутніми клінічними станами або супутнім прийомом ЛЗ: неконтрольованою АГ, феохромоцитомою, карциноїдом, тиреотоксикозом, біполярною депресією, шизоафективним розладом, г. епізодами запаморочення; інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, трициклічних антидепресантів, агоністів 5-НТ1 рецепторів серотоніну (триптани), прямих та непрямих симпатоміметиків (адренергічні бронходилататори, псевдоефедрин, фенілпропаноламін), вазопресорів (епінефрин, норепінефрин), допамінергічних сполук (допамін, добутамін), петидинів або буспірону.
кандидоз (оральний та вагінальний кандидоз), грибкові інфекції, вагініт; еозинофілія, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія; безсоння; головний біль, перверсії смаку (металічний присмак), запаморочення, гіпостезія, парестезія; погіршення зору; дзвін у вухах; аритмія (тахікардія); АГ, флебіт, тромбофлебіт; транзиторна ішемічна атака; діарея, нудота, блювання; локальний або загальний біль у животі, запор, сухість у роті, диспепсія, гастрит, глосит, послаблення випорожнень, панкреатит, стоматит, розлади або зміна кольору язика; аномальні функціональні печінкові проби, збільшення рівнів АЛТ, АСТ, ЛФ, підвищення загального білірубіну; дерматит, надмірне потовиділення, свербіж, висип, кропив′янка; підвищення азоту сечовини крові, креатиніну, поліурія, ниркова недостатність; вульвовагінальні порушення; пропасниця, втома, гарячка, біль у місці ін’єкц., спрага, локалізований біль; підвищення ЛДГ, КФК, ліпази, амілази, натрію або кальцію; підвищення/ зниження глюкози без голодування; зниження загального білка, альбуміну, натрію та кальцію; підвищення/ зниження калію, бікарбонату, хлоридів; підвищення вмісту нейтрофілів, еозинофілів, ретикулоцитів; зниження Hb, гематокриту, кількості еритроцитів, нейтрофілів; підвищення/ зниження кількості тромбоцитів або лейкоцитів; частота невідома: антибіотико-асоційовані коліти (псевдомембранозний коліт); мієлосупресія, панцитопенія, анемія, сидеробластна анемія; анафілаксія; лактоацидоз, гіпонатріємія; серотоніновий с-м, судоми, периферична невропатія; зорова невропатія, неврит зорового нерва, втрата зору, зміна зорового відчуття, зміна сприйняття кольору, дефект поля зору; знебарвлення поверхні зубів; бульозні ураження шкіри, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некрозис, ангіоедема, аллопеція.