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Активні речовини — “Л”ЛІНЕЗОЛІД (LINEZOLIDUM)

ЛІНЕЗОЛІД (LINEZOLIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 20 препаратів
Лінезолідин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 10; Корпорація Артеріум
Лінезолідин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 10 Корпорація Артеріум
В 344 аптеках
від 639,77 грн
Ціни в аптеках
Лінезолід КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 10; КРКА
Лінезолід КРКА Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 10 КРКА
В 93 аптеках
від 665,55 грн
Ціни в аптеках
Лінезолідин розчин для інфузій, 2 мг/мл, пляшка, 300 мл, № 1; Корпорація Артеріум
Лінезолідин Розчин для інфузій, 2 мг/мл, пляшка, 300 мл, № 1 Корпорація Артеріум
В 78 аптеках
від 524,97 грн
Ціни в аптеках
Лінесса таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 5; ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Лінесса Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 5 ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
В 35 аптеках
від 342,18 грн
Ціни в аптеках
Лінозид розчин для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 300 мл, № 1; Уорлд Медицин
Лінозид Розчин для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 300 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 19 аптеках
від 507,43 грн
Ціни в аптеках
Лінебіотик розчин для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 300 мл, № 1; Містрал Кепітал Менеджмент
Лінебіотик Розчин для інфузій, 2 мг/мл, флакон, 300 мл, № 1 Містрал Кепітал Менеджмент
В 19 аптеках
від 646,91 грн
Ціни в аптеках
Лізомак 600 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, стрип, № 10; Маклеодс Фармасьютикалс
Лізомак 600 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, стрип, № 10 Маклеодс Фармасьютикалс
В 11 аптеках
від 884,00 грн
Ціни в аптеках
Зивокс розчин для інфузій, 2 мг/мл, система для внутрішньовенного введення, 300 мл, № 1; Пфайзер Інк.
Зивокс Розчин для інфузій, 2 мг/мл, система для внутрішньовенного введення, 300 мл, № 1 Пфайзер Інк.
В 9 аптеках
від 1272,85 грн
Ціни в аптеках
Інфузолід® розчин для інфузій, 2 мг/мл, пакет полімерний, 300 мл, № 1; Інфузія
Інфузолід® Розчин для інфузій, 2 мг/мл, пакет полімерний, 300 мл, № 1 Інфузія
В 9 аптеках
від 294,24 грн
Ціни в аптеках
Лінесса розчин для інфузій, 2 мг/мл, контейнер, 300 мл, № 1; Ананта Медікеар
Лінесса Розчин для інфузій, 2 мг/мл, контейнер, 300 мл, № 1 Ананта Медікеар
В 7 аптеках
від 653,87 грн
Ціни в аптеках
Зивокс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, № 10; Пфайзер Інк.
Зивокс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, № 10 Пфайзер Інк.
В 4 аптеках
від 9620,11 грн
Ціни в аптеках
Лінелід розчин для інфузій, 2 мг/мл, контейнер полімерний, 300 мл, № 1; Юрія-Фарм
Лінелід Розчин для інфузій, 2 мг/мл, контейнер полімерний, 300 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 4 аптеках
від 626,89 грн
Ціни в аптеках
Незолід таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 10; AAR Pharma FZ LLC
Незолід Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 10 AAR Pharma FZ LLC
В 1 аптеці
від 524,24 грн
Ціни в аптеках
Лінезолід-Гетеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 10; Гетеро Лабс
Лінезолід-Гетеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 10 Гетеро Лабс
В 17 аптеках інших міст
від 432,75 грн
Ціни в інших містах
Лаен® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 10; Гледфарм
Лаен® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 10 Гледфарм
В 2 аптеках інших міст
від 1078,07 грн
Ціни в інших містах
Лізолід-600 таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, стрип, № 10; Гленмарк
Лізолід-600 Таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, стрип, № 10 Гленмарк
Немає в наявності
Лінезолід КРКА розчин для інфузій, 2 мг/мл, система для внутрішньовенного введення, 300 мл, пакет з фольги алюмінієвої, пакет з фольги алюм., № 1; КРКА
Лінезолід КРКА Розчин для інфузій, 2 мг/мл, система для внутрішньовенного введення, 300 мл, пакет з фольги алюмінієвої, пакет з фольги алюм., № 1 КРКА
Немає в наявності
Зивокс розчин для інфузій, 2 мг/мл, система для внутрішньовенного введення, 100 мл, № 1; Пфайзер Інк.
Зивокс Розчин для інфузій, 2 мг/мл, система для внутрішньовенного введення, 100 мл, № 1 Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Лінезолід-Новофарм розчин для інфузій, 2 мг/мл, пакет, 300 мл, № 1; Новофарм-Біосинтез
Лінезолід-Новофарм Розчин для інфузій, 2 мг/мл, пакет, 300 мл, № 1 Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
Лізедіа таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 10; Містрал Кепітал Менеджмент
Лізедіа Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 10 Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності

синтетичний АБЗ; селективно інгібує синтез білка в бактеріях; активний відносно аеробних Гр (+), деяких Гр (-) та анаеробних м/о.

лікування інфекцій, спричинених чутливими штамами анаеробних або аеробних Гр (+) м/о, включаючи інфекції, що супроводжуються бактеріємією: нозокоміальна пневмонія; негоспітальна пневмонія; ускладнені інфекції шкіри та її структур, зокрема інфекції на фоні діабетичної стопи без супутнього остеомієліту, спричинені Staphylococcus aureus (метицилінчутливими та метицилінрезистентними ізолятами), Streptococcus pyogenes або Streptococcus agalactiae; неускладнені інфекції шкіри та її структур, спричинені Staphylococcus aureus (тільки метицилінчутливими ізолятами) або Streptococcus pyogenes; інфекції, спричинені ентерококами, включаючи резистентні до ванкоміцину штами Enterococcus faecium та faecalis; якщо збудники інфекції включають Гр (-) м/о, клінічно показане призначення комбінованої терапії.

пацієнти, лікування яких було розпочато з призначення в/в інфузії, можуть бути переведені на р/os лікування; для лікування госпітальної та негоспітальної пневмонії, ускладнених інфекцій шкіри та її структур дорослим та дітям (віком від 12 років і старше) призначають в/в або р/os по 600 мг кожні 12 год; дітям (від народження до 11 років) в/в по 10 мг/кг, тривалість лікування - 10-14 діб; для лікування інфекції, спричиненої Enterococcus faecium, резистентної до ванкоміцину (інфекції, які супроводжуються бактеріємією) дорослим та дітям (віком від 12 років і старше) призначають в/в або р/os по 600 мг кожні 12 год; дітям (від народження до 11 років) в/в по 10 мг/кг, тривалість лікування - 14-28 діб; для лікування неускладнених інфекцій шкіри та її структур дорослим та дітям від 12 років призначають р/os по 600 мг кожні 12 год, дітям 5- 11 років - 10 мг/кг кожні 12 год; <5 років - 10 мг/кг кожні 8 год, тривалість лікування - 10-14 діб; МДД для дорослих і дітей - не вище 600 мг 2 р/добу; в/в інфузія здійснюється протягом 30-120 хв.

гіперчутливість до лінезоліду або до будь-якого іншого компонента ЛЗ; пацієнти, які приймають будь-які ЛЗ, що пригнічують МАО А та В (фенелзин, ізокарбоксазид, селегілін, моклобемід) або протягом 2 тижнів після прийому таких ЛЗ; пацієнти з супутніми клінічними станами або супутнім прийомом ЛЗ: неконтрольованою АГ, феохромоцитомою, карциноїдом, тиреотоксикозом, біполярною депресією, шизоафективним розладом, г. епізодами запаморочення; інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, трициклічних антидепресантів, агоністів 5-НТ1 рецепторів серотоніну (триптани), прямих та непрямих симпатоміметиків (адренергічні бронходилататори, псевдоефедрин, фенілпропаноламін), вазопресорів (епінефрин, норепінефрин), допамінергічних сполук (допамін, добутамін), петидинів або буспірону.

кандидоз (оральний та вагінальний кандидоз), грибкові інфекції, вагініт; еозинофілія, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія; безсоння; головний біль, перверсії смаку (металічний присмак), запаморочення, гіпостезія, парестезія; погіршення зору; дзвін у вухах; аритмія (тахікардія); АГ, флебіт, тромбофлебіт; транзиторна ішемічна атака; діарея, нудота, блювання; локальний або загальний біль у животі, запор, сухість у роті, диспепсія, гастрит, глосит, послаблення випорожнень, панкреатит, стоматит, розлади або зміна кольору язика; аномальні функціональні печінкові проби, збільшення рівнів АЛТ, АСТ, ЛФ, підвищення загального білірубіну; дерматит, надмірне потовиділення, свербіж, висип, кропив′янка; підвищення азоту сечовини крові, креатиніну, поліурія, ниркова недостатність; вульвовагінальні порушення; пропасниця, втома, гарячка, біль у місці ін’єкц., спрага, локалізований біль; підвищення ЛДГ, КФК, ліпази, амілази, натрію або кальцію; підвищення/ зниження глюкози без голодування; зниження загального білка, альбуміну, натрію та кальцію; підвищення/ зниження калію, бікарбонату, хлоридів; підвищення вмісту нейтрофілів, еозинофілів, ретикулоцитів; зниження Hb, гематокриту, кількості еритроцитів, нейтрофілів; підвищення/ зниження кількості тромбоцитів або лейкоцитів; частота невідома: антибіотико-асоційовані коліти (псевдомембранозний коліт); мієлосупресія, панцитопенія, анемія, сидеробластна анемія; анафілаксія; лактоацидоз, гіпонатріємія; серотоніновий с-м, судоми, периферична невропатія; зорова невропатія, неврит зорового нерва, втрата зору, зміна зорового відчуття, зміна сприйняття кольору, дефект поля зору; знебарвлення поверхні зубів; бульозні ураження шкіри, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некрозис, ангіоедема, аллопеція.