ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ (LEVONORGESTRELUM) Діюча речовина
точний механізм дії невідомий; у рекомендованих дозах впливає на овуляцію і запліднення, якщо статевий акт має місце у предовуляторну фазу менструального циклу, тобто у момент найбільшої імовірності запліднення; при імплантації, що почалася, препарат не ефективний.
для термінової p/os контрацепції у перші 72 год після незахищеного статевого акту або застосований метод контрацепції не був досить надійним.
p/os, табл. по 0,75 мг - першу табл. необхідно прийняти одразу ж, як тільки це стане можливим (і не пізніше ніж через 72 год) після незахищеного статевого акту, другу табл. слід приймати через 12 год після першої табл.; табл. по 1,5 мг - 1 табл. необхідно прийняти як умога швидше після незахищеного статевого акту, бажано у перші 12 год і не пізніше 72 год;якщо протягом 3 год після прийому табл. виникло блювання, прийняти ще 1 табл. (1,5 мг) або 2 табл. (0,75 мг) негайно; можна приймати у будь-який день менструального циклу, за умови, що попередня менструація пройшла нормально; після застосування “термінового” протизаплідного засобу застосовувати місцеві бар’єрні протизаплідні засоби (презерватив, діафрагму, сперміциди, шийковий ковпачок) аж до наступної менструації; жінкам, які протягом останніх 4-х тижнів приймали ферментіндукуючі препарати і яким необхідна екстрена контрацепція рекомендується прийняти подвійну дозу левоноргестрелу (4 табл. по 0,75 мг одночасно).
підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату, тяжкий ступінь печінкової недостатності; вагітність.
головний біль, запаморочення; нудота, біль у нижньому відділі живота, діарея, блювання; кровотеча, яка не пов’язана з менструацією, затримка менструації більш ніж на 7 днів, нерегулярні менструації, нагрубання молочних залоз; підвищена втомлюваність; зміна характеру менструації; біль у животі; висипання, кропив’янка, свербіж; біль в області малого тазу, дисменорея; набряк обличчя.