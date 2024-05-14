p/os, табл. по 0,75 мг - першу табл. необхідно прийняти одразу ж, як тільки це стане можливим (і не пізніше ніж через 72 год) після незахищеного статевого акту, другу табл. слід приймати через 12 год після першої табл.; табл. по 1,5 мг - 1 табл. необхідно прийняти як умога швидше після незахищеного статевого акту, бажано у перші 12 год і не пізніше 72 год;якщо протягом 3 год після прийому табл. виникло блювання, прийняти ще 1 табл. (1,5 мг) або 2 табл. (0,75 мг) негайно; можна приймати у будь-який день менструального циклу, за умови, що попередня менструація пройшла нормально; після застосування “термінового” протизаплідного засобу застосовувати місцеві бар’єрні протизаплідні засоби (презерватив, діафрагму, сперміциди, шийковий ковпачок) аж до наступної менструації; жінкам, які протягом останніх 4-х тижнів приймали ферментіндукуючі препарати і яким необхідна екстрена контрацепція рекомендується прийняти подвійну дозу левоноргестрелу (4 табл. по 0,75 мг одночасно).