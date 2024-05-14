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Активні речовини — “Л”ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ (LEVONORGESTRELUM)

ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ (LEVONORGESTRELUM) Діюча речовина

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Знайдено: 9 препаратів
Постинор таблетки, 0,75 мг, блістер, № 2; Гедеон Ріхтер
Постинор Таблетки, 0,75 мг, блістер, № 2 Гедеон Ріхтер
В 1087 аптеках
від 319,19 грн
Ціни в аптеках
Ескапел таблетки, 1,5 мг, блістер, № 1; Гедеон Ріхтер
Ескапел Таблетки, 1,5 мг, блістер, № 1 Гедеон Ріхтер
В 871 аптеці
від 340,12 грн
Ціни в аптеках
Аводель таблетки, 1,5 мг, блістер, № 1; Інтелі Генерикс Норд
Аводель Таблетки, 1,5 мг, блістер, № 1 Інтелі Генерикс Норд
В 737 аптеках
від 164,14 грн
Ціни в аптеках
Мірена внутрішньоматкова система, 20 мкг/24 години, з пристроєм для введення, з пристроєм для введення, № 1; Байєр
Мірена Внутрішньоматкова система, 20 мкг/24 години, з пристроєм для введення, з пристроєм для введення, № 1 Байєр
В 636 аптеках
від 2367,46 грн
Ціни в аптеках
Джайдес® внутрішньоматкова система з левоноргестрелом, 13,5 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 1; Bayer Oy
Джайдес® Внутрішньоматкова система з левоноргестрелом, 13,5 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 1 Bayer Oy
В 325 аптеках
від 2082,71 грн
Ціни в аптеках
Лергесан таблетки, 0,75 мг, блістер, № 2; САН
Лергесан Таблетки, 0,75 мг, блістер, № 2 САН
В 164 аптеках
від 208,62 грн
Ціни в аптеках
Лергесан таблетки, 1,5 мг, блістер, № 1; САН
Лергесан Таблетки, 1,5 мг, блістер, № 1 САН
В 136 аптеках
від 232,00 грн
Ціни в аптеках
Навела 1,5 таблетки, 1,5 мг, блістер, № 1; Зентіва
Навела 1,5 Таблетки, 1,5 мг, блістер, № 1 Зентіва
Немає в наявності
Ез-Ван таблетки, 1,5 мг, блістер, № 1; Naari
Ез-Ван Таблетки, 1,5 мг, блістер, № 1 Naari
Немає в наявності

точний механізм дії невідомий; у рекомендованих дозах впливає на овуляцію і запліднення, якщо статевий акт має місце у предовуляторну фазу менструального циклу, тобто у момент найбільшої імовірності запліднення; при імплантації, що почалася, препарат не ефективний.

для термінової p/os контрацепції у перші 72 год після незахищеного статевого акту або застосований метод контрацепції не був досить надійним.

p/os, табл. по 0,75 мг - першу табл. необхідно прийняти одразу ж, як тільки це стане можливим (і не пізніше ніж через 72 год) після незахищеного статевого акту, другу табл. слід приймати через 12 год після першої табл.; табл. по 1,5 мг - 1 табл. необхідно прийняти як умога швидше після незахищеного статевого акту, бажано у перші 12 год і не пізніше 72 год;якщо протягом 3 год після прийому табл. виникло блювання, прийняти ще 1 табл. (1,5 мг) або 2 табл. (0,75 мг) негайно; можна приймати у будь-який день менструального циклу, за умови, що попередня менструація пройшла нормально; після застосування “термінового” протизаплідного засобу застосовувати місцеві бар’єрні протизаплідні засоби (презерватив, діафрагму, сперміциди, шийковий ковпачок) аж до наступної менструації; жінкам, які протягом останніх 4-х тижнів приймали ферментіндукуючі препарати і яким необхідна екстрена контрацепція рекомендується прийняти подвійну дозу левоноргестрелу (4 табл. по 0,75 мг одночасно).

підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату, тяжкий ступінь печінкової недостатності; вагітність.

головний біль, запаморочення; нудота, біль у нижньому відділі живота, діарея, блювання; кровотеча, яка не пов’язана з менструацією, затримка менструації більш ніж на 7 днів, нерегулярні менструації, нагрубання молочних залоз; підвищена втомлюваність; зміна характеру менструації; біль у животі; висипання, кропив’янка, свербіж; біль в області малого тазу, дисменорея; набряк обличчя.