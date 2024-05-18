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Аводель таблетки 1,5 мг блістер, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (500760) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (7)
290,74
Економія: -61,28 грн
229,46 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
278,02
Економія: -48,56 грн
229,46 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
266,50
Економія: -22,00 грн
244,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (4)
285,30
Економія: -44,30 грн
241,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
297,61
Економія: -55,97 грн
241,64 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
281,40
Економія: -36,90 грн
244,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
280,41
Економія: -44,44 грн
235,97 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (2)
290,20
Економія: -45,70 грн
244,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
300,88
Економія: -73,45 грн
227,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
260,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
284,65
Економія: -48,68 грн
235,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
228,63 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
265,20
Економія: -20,70 грн
244,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
302,02
Економія: -66,05 грн
235,97 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
287,80
Економія: -51,76 грн
236,04 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
272,44
Економія: -45,08 грн
227,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
275,89
Економія: -48,53 грн
227,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
239,57 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
270,30
Економія: -38,93 грн
231,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
246,80 грн